榮創朝車用、感測轉型 明年獲利可望優今年

LED 廠榮創 (3437-TW) 今 (8) 日召開法說，榮創表示，今年來營運積極朝感測、車用轉型佈局，預期明年營收將與今年相近，在產品結構改變下，有助提升毛利率，明年營收、獲利均可望優於今年。

榮創表示，前十年營運著重佈局 IT 領域，今年以來積極轉型，上半年開始調整產品組合，將資源往感測、車用集中，第三季受供應端成本增加影響，導致毛利率下滑，但第四季已有所改善，毛利率可望再回溫。

榮創預期，在產品組合改善下，明年毛利率可望維持今年第四季水準，全年獲利也有機會較今年成長。

榮創指出，5G 結合 IoT、AI 智能工廠、智慧車及智慧穿戴裝置應用，帶動包括手機、筆電、桌機、電視與車用等顯示器需求持續成長，看好車用市場在疫情爆發下，加速電動車邁向主流，智慧座艙也帶動大尺寸車用面板需求，另外，自動駕駛技術將驅動跨領域整合商機。

榮創表示，車用領域對公司而言是新市場，會先從新技術封裝開始，進入車用模組，再跨入半成品，目前主要以台灣及東南亞市場為主；車用 Mini LED 顯示器、車內燈及車外燈仍在認證中，隨著認證通過，佈局將逐步發酵。

至於 Mini LED 方面，榮創表示，今年蘋果推出一系列產品，公司配合客戶送樣驗證都已完成，若供應鏈成本能更符合客戶獲利，終端產品需求增加，量就會放大。