富邦金控連續兩年獲CDP氣候變遷評比「A List」最高榮譽



富邦金控 (2881-TW) 永續績效表現再傳國際評比捷報，連續兩年榮獲 CDP 氣候變遷評比最高榮譽「A List」，為台灣僅五家入選企業之一，也是唯一獲此殊榮的台灣保險業者。2021 年，全球超過 3,300 家企業參加氣候變遷評比，平均成績為 B-，僅 200 家企業獲得「A List」領導等級；而全球金融業平均成績也僅達 B，富邦金控連續兩年維持「A List」評等，名列世界環境績效前 6%，持續締造台灣保險業最佳表現。

CDP 為全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，每年要求企業揭露內部經營的碳管理資訊，鼓勵企業揭露、評估與管理環境風險與機會。12 月 7 日 CDP 最新公布 2021 年氣候變遷問卷評比成績，在 CDP 氣候變遷問卷 11 個評分面向中，富邦金控有 9 個面向拿到最高 A 等級成績，其中在機會揭露、減碳措施及供應鏈議合等面向，全球參選企業平均表現僅達 C，富邦金控以 A 等級評分大幅超越全球平均，顯見富邦金控在氣候變遷治理備受國際肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，永續地球已是全人類面臨的重要生存議題，沒有任何人可以獨善其身！富邦金控以領先且積極的行動力，帶動國內產業共同關注氣候、減碳議題，為下一個世代保有永續未來而努力。早自 2016 年，富邦金控即率全台金融業之先，承諾提交科學基礎減碳目標 (Science Based Target)，致力成為永續領航者。今年適逢集團六十週年，富邦金控提出「Run for Green 奔向綠色」ESG 倡議計畫，全新擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，並在今年 6 月，發布國內金融業第一本 TCFD 報告書，且成為全台首家承諾不再投資燃煤比大於 50％的發電廠，並針對五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準。

地球無法再等待，氣候行動刻不容緩，富邦金控今年以「Run for Green」為主軸，在金融面，發揮資金影響力，協助企業低碳轉型；在非金融部分，善用品牌影響力，與民眾溝通氣候及環境議題，發起全台四大馬拉松跑步植樹的倡議，促進體育賽事綠色轉型，以貼近生活的行動，凝聚國內的永續意識，讓每一步，都算「樹」！

富邦金控積極且突破性的永續環境行動，獲得國內外各大獎項肯定，在國際四大永續評比中持續交出亮眼成績：連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股，在全球永續最高殿堂與國際標竿企業並駕齊驅；連續五年入選 MSCI 永續指數成分股 (MSCI ESG Leaders indexes)，並在 MSCI ESG 評比中獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)，亦為台灣同產業之最佳表現；在 Sustainalytics ESG 風險評比更位居全球保險產業前三名。展望未來，富邦金控將持續以正向力量，發揮企業當責，締造環境共好，成就永續可能。