展望2022年 這些族群你一定要收藏起來

▲台積電設備廠

帆宣 (6196-TW)：在手訂單突破 500 億，主要受惠於客戶海外擴產所帶入，而 2022 年仍將受惠代工廠、封測廠、記憶體廠爭相提升資本支出，帶動各業務營運上揚，樂觀看待後市發展。

家登 (3680-TW)：2021 年 Q4 半導體來到年度旺季，光罩載具產能滿載，出貨量攀升，聚焦先進製程產品，晶圓載具今年也開始成長，目前產能已達 2022 年 Q2，將帶動整體集團獲利表現。

▲矽晶圓

環球晶 (6488-TW)：供需吃緊態勢明確，且價格持續上漲，毛利率逐季走升，年底併購德國矽晶圓大廠世創（Siltronic），將使 2022 年獲利大幅成長，市占率將坐二望一，甚至有機會市占成為全球第一。股價中長線有機會成為千金股。

合晶 (6182-TW)：產品報價調漲雙位數 (預估漲幅 20%)，2022 年上半年，報價持續向上調漲。新能源車及車市復甦帶動種重摻晶圓供不應求。重摻晶圓 (佔營收 65%)。鑒於矽晶圓產業供需持續往吃緊方向發展，且電動車滲透率逐季走升，功率半導體需求增，重摻矽晶圓需求強勁，重摻矽晶圓產能台廠第一，可望大幅受惠。

▲低軌衛星

昇貿 (3305-TW)：受惠產品組合優化、錫價上揚、及貿易戰等有利趨勢，預估明年獲利展望將優於 2021 年水準，且公司在 CPU 下世代材料趨勢的低溫錫膏、低軌道衛星用的無鉛錫膏、蘋果 mini-LED 產品及車用半導體 IC 封裝的無鉛錫球等產品布局完整，商機陸續浮現，預期 2022 年獲利仍將穩定成長。

昇達科 (3491-TW)：隨低軌道衛星產品開始出貨，高毛利多工器獲得大量訂訂單訂單能見度長達 5 個季度，預估 2022 年相關業績有望大幅成長 + 310%(YOY)，且既有行動與通訊事業受惠 5G 應用維持雙位數成長。預期股價有望持續攀升。

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