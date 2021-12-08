疫情改變支付習慣 Visa調查：一成消費者不用現金交易

一場百年大疫影響，根據 Visa 發布最新消費者支付態度報告，有兩成受訪的台灣民眾願意在接種完疫苗後出國旅遊，而在疫情催化下，帶動信用卡與簽帳金融卡繼去年首度超越現金，其中一成消費者將完全不使用現金。

Visa 7 日發表發表最新消費者支付態度報告，調查發現，非現金支付融入消費者生活，台灣消費者使用信用卡及金融簽帳卡進行非現金支付去年首度超越現金，今年更從 80% 飆升至 99%，顯示非現金支付的數位金融習慣已完全體現在消費者生活中。

調查指出，消費者兩人就有一人（50%）即使是 200 元左右的小額都會選擇數位支付，支付場景更多穿透在消費者日常小額消費超商、超市。

Visa 指出，疫後消費者已在實踐非現金生活：疫情促進非現金支付成長，近六成（58%）的消費者表示將持續增加非現金支付的使用，近半（44%）更可維持一周以上非現金生活，甚至有一成消費者未來將完全不會使用現金作為支付方式，顯示疫後消費者已在實踐非現金生活。

Visa 台灣區總經理趙麗芳表示，在疫情推波助瀾下，讓數位支付及行動金融深植日常生活，並加速更多新興數位場景的發展。

趙麗芳指出，整體社會正邁向無現金化，但生於數位世代的 Z 世代 (23 歲以下) 消費者卻有 68% 從未嘗試過無現金支付。Z 世代熟悉數位工具，也是未來消費主力，成新興潛力族群。