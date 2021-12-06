凱基估製造業回補庫存需求將觸底 明年台股高點落在Q1

凱基投顧今 (6) 日發布 2022 年台股投資展望報告，認為明年是機會和風險並存的一年，由於預期製造業回補庫存將於第一季觸頂，台股將呈現開高走低再反彈的格局，指數高點估落在第一季，低點則出現在第二季至第三季間。

凱基投顧指出，今年台股創高主因新冠肺炎疫情帶動數位經濟爆發，加上景氣復甦支撐原物料大漲，不過，預期本波經濟復甦的製造業庫存回補，將在明年第一季觸頂，待年終銷售旺季來臨和 iPhone14 新機發售下，第三季末再重啟另一波庫存回補，並將行情延續至 2023 年。

凱基投顧說明，製造業庫存回補已出現三項即將觸頂的徵兆，首先，近期製造業庫存已較平均水準高出 2 個標準差，若未來半年庫存維持高檔，意味庫存調整機率將會升高，屆時製造業 PMI 指數將回落。

其次，新冠肺炎疫情的數位消費紅利近尾聲，導致 PC、手機和 TV 等終端需求將於明年顯著轉弱，尤其在明年第一季淡季效應下，更容易使偏高的庫存出現修正。

第三，全球缺料和運輸瓶頸，容易導致業者重複備貨，一旦假期旺季結束，將會增添淡季來臨的庫存調整壓力，而台股以製造業為主體，股價波動深受製造業庫存週期所影響。

對於明年科技類股投資展望，凱基投顧樂觀看待 5G/IoT/HPC 和電動車兩大長期趨勢，將帶動科技業諸多超級週期。

其中，可留意，包含後疫情時代，消費者對資料傳輸量及速度要求提高，高速傳輸進入升級週期；而英特爾推出新伺服器平台，延續 2 年的改款換機週期；5G 和 HPC 帶動半導體晶片朝向多層數、大尺寸、更細線寬發展，隨著各種先進封裝技術的演進，ABF 載板延續 3 年的超級週期；至於元宇宙題材，將推升雲端、資料中心需求，支撐矽晶圓業者獲利展望等。

此外，全球電動車市場已來到加速成長的轉捩點，凱基投顧預估，2025 年全球電動車的滲透率將達 21%，市場共識更估 2030 年將拉高至 50%，料汽車電子將是科技產業下一個十年的重要成長推手。

非電方面，凱基投顧預估，隨著疫苗施打率提高、新冠口服藥即將問世，消費將會逐漸轉移至旅遊、餐飲和商務等，支撐實體零售、成衣加工、銀行股在明年獲利逆勢增長。