信邦11月營收22.51億元創新高 累計營收超越去年全年

連接線束廠信邦 (3023-TW) 11 月受惠客戶備庫存力道強勁，今 (3) 日公告營收 22.51 億元，月增 6.1%、年增 7.2%，創單月新高，也是今年第 9 度創高；前 11 月營收 235.2 億元，年增 18.3%，也是同期新高，更超越去年全年 217.98 億元。

信邦表示，11 月醫療、綠能及工業等應用出貨動能成長，帶動營收表現；其中，在中國限電、放寬電價等政策下，刺激營運商重啟投資的意願，也同步帶動信邦風機線束的需求。

信邦認為，第四季應還是會出現季節性波動，但季減幅度可望在低個位數、近持平；但客戶補庫存力道能否延續到明年首季、上半年，還有待觀察。

以信邦 MAGIC 5 大產業前 11 月表現來看，醫療及健康照護產業成長 18.38%、汽車產業成長 66.80%、綠能及節能產業減少 6.84%、工業應用產業成長 23.42%、通訊及電子週邊產業成長 26.97%。

就各產業應用營收占比來看，通訊及電子週邊產業 28.25%；工業應用產業 27.08%；綠能及節能產業 23.78%；汽車產業 11.52%；醫療及健康照護產業 9.37%；若以產品別區分，連接線組生產銷售 73.25%；連接器及零組件銷售 26.75%。