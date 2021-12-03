張志誠觀點 – 晶圓代工大廠全球擴充版圖領頭羊，矽晶圓超級週期如何蓄勢待發

矽晶圓產業逐步邁向超級週期

全球矽晶圓產業將進入為期三年以上的超級週期，我們預估在大型新晶圓製造廠 2021-2024 年陸續帶動下，全球矽晶圓需求將再成長達 5-8%。前一次我分析漢磊 (3707-TW) 與嘉晶 (3016-TW) 今年度的大漲不是偶然，第三代半導體雖然在廠商的進入門檻不是超級高，但未來改朝換代的滲透率卻是驚人的成長，我建議投資人從一個本益比的比較效應要特別關注當時尚未帶動的台灣矽晶圓三晶—環球晶(6488-TW)、合晶(6182-TW)、中美晶(5483-TW)，歷經這兩周從合晶突破突破 6 字頭平台後拉升將近 9 字頭，環球晶也從 7 字頭拉升超過 8 百多，中美晶雖然漲幅較小，但整體而言此三晶在中期周 K 線技術面的角度，仍股價漲幅落後的公司，還是值得繼續追蹤明年成長趨勢的發展。

由於全球四大半導體矽晶圓業者，尤其是日本信越與環球晶集團近期的前季財報公布後，不約而同皆看好產業供需狀況愈來愈好，為前波多頭循環 18 年之後的首見，並預估此波多頭循環應有機會持續至少到 2022 年底。

我們統計目前全球 8 吋矽晶圓月出貨量約 500 萬片，12 吋矽晶圓產能陸續擴產，使得整體矽晶圓月出貨量約 700 萬片。較諸過去，主要成長動能包含明顯來自 5G、高效能運算 (HPC) 與電動車的長期趨勢，這三大趨勢也是現階段晶圓代工大廠引以為傲的三大產業成長理由。

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矽晶圓價格的漲價機會

目前綜合台灣矽晶圓主要公司近期法說的發表，環球晶、台勝科、合晶指出明後年客戶透過長期合約承諾採購的意願增強，目前佔比約 70~80%。顯然 2022 年已是賣方市場，在半導體廠提高採購量之際，價格自然水漲船高。投資人要有一個產業概念，分析產品的漲價用意，就是為了確定產業的毛利率與獲利能力的提升機會有多少，我認為只要是獲利能力在未來可以逐季提升，則股價還未超越高點時，這樣的分析就會帶來潛藏的股價獲利價值。

再分析過往，2020 年整體矽晶圓價格基期低，目前跟 2018 年高峰差約 3%，我們觀察雖然價格不會馬上回到 2018 年高峰; 但目前報價已開始上調可以在產業中的擴產計畫，看到未來的風向。

我認為未來三年全球矽晶圓產業報價與獲利上漲趨勢明確，將蓄勢待發。當前不論 12 吋或 8 吋矽晶圓都需求暢旺，預期 2022 將呈現供不應求，2023 年市場缺口會達到巔峰。

投資結論與建議

因應 2021-2024 年全球矽晶圓產業成長前景看俏，目前合晶 (6182-TW) 漲幅已過大，投資人可以等候技術指標回檔修正期，亦或是股價有回測 10 到 20 日均線的區間中，再找尋適合的進場點位

而短線基期相對較低的中美晶 (5483-TW)，明年預估獲利可因環球晶而貴挑戰約 20 元，再比較低本益比優勢下，考量近期大盤處於年度最末月一年的交界處，且指數位處一年相對高檔過程，低本益比公司展望到明年趨勢，就是進可攻退可守的標的。

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