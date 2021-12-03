英國研究：第3劑加強劑使用mRNA疫苗效果最佳

英國 2 日 (週四) 公布的一份研究報告顯示，美國輝瑞大藥廠 (PFE-US) 和美國莫德納 (MRNA-US) 所製造的「mRNA」(傳訊核糖核酸) 類型 COVID-19 疫苗，在接受過第 3 劑 (加強劑) 接種的受試者體內，產生的抗體水準最高。

雖然英國政府之前宣布優先使用輝瑞 BNT 及莫德納疫苗實施加強劑接種時，就曾經引用過該份報告，但這回公開更詳細的資料。

根據報告，不管一開始接種的疫苗是輝瑞 BNT 或者是 AZ，如果在加強劑接種階段使用全劑量或一半劑量的輝瑞 BNT、還是全劑量的莫德納疫苗，對於抗體和 T 細胞都有非常好的效果。若使用 AZ、Novavax、嬌生、CureVac 的疫苗作為加強劑，抗體只會小幅度增加。

另外，若使用法國爾內瓦 (Valneva) 疫苗作為加強劑接種，對那些一開始接受 AZ 疫苗接種的人，體內抗體能夠增加，但對接種過輝瑞 BNT 疫苗的人則沒有效果。

負責這項研究的南安普敦大學 (University of Southampton) 教授 Saul Faust 說：「第 3 劑疫苗接種，在我們實驗過的許多疫苗、以及眾多的不同組合當中，都能發揮效果。」