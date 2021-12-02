「女王聊盤室」：資金關注低基期低本益比族群，護國神山、航運族群推升指數走揚

指數無懼國劇盤勢下跌, 本日開平走高,

上漲 138 點收在 17724 點, 成交量為 3842 億

整體屬於價漲量增的格局, 先前告訴大家, 市場追價意願仍盛也初步得到印證, 資金也如梅姊所預期, 湧向先前提到的低基期、低本益比族群。最好的情況就是資金在運輸及電子族群間輪動, 如此一來一往, 就有助於指數延續上攻力道, 不論是航運、鋼鐵、記憶體、在今天都有所表現。但整個中小類股疲弱, 不少投資人手上持股皆沒有動靜, 因而戲稱為「拉積盤」, 但這波上漲不僅僅是 (2330-TW) 台積電帶動貨櫃三雄 (2615-TW) 萬海、(2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明, 午盤過後買盤湧入帶動盤勢上攻。

關於缺港塞櫃的議題持續未解, 同時疫情再起可能導致情況更為嚴峻, 今年度航運基本面相當強勁, 經過七八月浪潮洗禮, 早已橫盤整理一段時間, 目前本益比、基期相對低, 自然就可能成為資金青睞的族群, 而航運族群揚帆而起也有機會帶動同為傳產的鋼鐵族群, 鋼鐵族群先前就有發表產業觀點, 投資人可以留意, 在碳中和議題帶動下, 鋼鐵絕對也會是未來最受惠的族群, 僅是目前短空長多, 不過中長線投資人可以留意佈局機會, 如 (2002-TW) 中鋼、(2031-TW)新光鋼、(2014-TW)中鴻、(2006-TW)東和鋼鐵, 等純鋼鐵個股, 這邊並不包含不鏽鋼族群喲, 不鏽鋼族群要同時留意鎳價走勢。

至於記憶體主要是知名投行分析師估 DRAM 報價可望於 2022 2Q 年落底，在報價跌幅收斂，且前景不看淡下，後市可期待, 加上今天美光也持續強勢, 帶動以 (2408-TW) 南亞科為首的記憶體相關個股走高, 而利基型記憶體 (2344-TW) 華邦電雖走弱但是近期投信青睞的標的, 投資人還是可以留意, 再次附上記憶體分類應用給大家參考

<航空>

在週三專訪我有提到，航空雙雄究其這一波段上漲的原因，並不是因為載人，而是因為載貨，要知道光是載貨，華航（2610-TW）就能夠轉虧為盈，前三季 EPS 達 0.26 元，且空運價格持續調漲，可望挹注營收。加上華航有新機報到，最新成軍的 A321neo 客機機隊共 25 架，首架新機於 11 月底交機，是首個配備「貨物裝卸系統」的機隊，新增高價、重型貨源，預估可增加 10～20% 的貨量，對於現階段以貨運為重的營運有不小的幫助。且海運運價依然僵持不下，加上塞港，讓海運低成本優勢被削弱，也是促使海轉空貨量大增的原因之一。就中長線來看, 若營收持續走揚, 那航空類股即使今天稍微弱勢, 但後市仍可以期待。

而其他趨勢族群 車用電池、第三代半導體、高速傳輸、ABF 載板, 投資人仍可持續關注並且留意。

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