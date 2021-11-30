〈陸港盤後〉Omicron攪局 上證漲幅縮 幾乎收平

美股反彈大漲，帶動周二 (30 日)A 股三大指數開高震盪，11 月份製造業 PMI 數據優於預期，並重返擴張區間，帶動投資人信心。不過午盤後，日本傳出首起 Omicron 確診案件，導致亞股急跌，A 股受到拖累之下，深證、創業板指由紅翻黑，上證則力守平盤之上。

盤面上，軍工、計算機族群漲勢較強，而白酒、生技類股則出現回檔。此外今日滬深兩市成交金額達 1.22 兆人民幣，較前一個交易日上升 443 億人民幣，連續 28 個交易日成交金額破兆。

港股方面，即便美股收紅，A 股開高，但港股早盤受到科技與博弈類股下跌的影響下，恒指開低走低。午盤後，日本傳出 Omicron 確診消息，導致指數進一步探底，恒指一度測試 23000 點支撐，恒科技則是跌破 6000 點大關。

不過尾盤時段低接買盤湧現，指數在探底後 V 型反轉急拉，恒科指順利收在 6000 點之上。

網科股跌幅較重，主要仍受到美團 (3690-HK) 財報不如預期的影響，其股價下挫 2.9%、網易 (9999-HK) 則大跌 5.5%、京東 (9618-HK) 重挫 3.1%、阿里巴巴 (9988-HK) 下滑 2.1%、騰訊 (700-HK) 下跌 0.6%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指微漲 0.03%，報 3563.89 點；科創 50 指數小漲 0.3%，報 1475.71 點；深證成指小跌 0.1%，報 14795.73 點；創業板指下滑 0.22%，報 3495.59 點。

11 月份上證綜指小漲 0.47%，科創 50 指數大漲 5.69%，深證成指上揚 2.38%，創業板指勁揚 4.33%。

恒生指數下挫 1.58%，報 23475.26 點、恒生科技指數下跌 1.16%，報 6028.63 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 34.11 億元，其中滬股通賣超人民幣 21.85 億元，深股通賣超人民幣 12.26 億元。11 月份北向資金合計賣超人民幣 184.9 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股短線可望延續這波反彈走勢，新冠變種病毒對 A 股影響有限，主要因為一方面中國對疫情控制力較佳，另一方面則是參考 Delta 病毒的經驗，其對 A 股衝擊類似於短線「黑天鵝」事件，影響效應邊際遞減。

如果海外疫情形勢發展超出預期，全球流動性緊縮進程有很高機率將減緩，而聯準會升息時程將延後，這對股市將是利多。

