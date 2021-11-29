中鋼攜手轉投資鋇泰 布局耐火材應用

中鋼 (2002-TW) 攜手轉投資鋇泰電子陶瓷共同發展耐火材，而鋇泰的耐火材實驗室，近日也通過財團法人全國認證基金會 (TAF)ISO 17025 認證，成為業界最先取得永久線性變化率等五大項目全認證的耐火材實驗室，未來將同步推動耐火材進料免檢制度，以建構國內完整耐火材自主供應體系。

鋇泰主要業務為研發與生產熱敏電阻及電子陶瓷，產品廣泛應用於電子、汽車、醫療及家用電器等領域，並已取得 ISO 9001、IATF 16949(汽車產業品質管理系統) 等品質管理系統認證；中鋼是在 2004 年透過集團旗下中盈公司轉投資鋇泰。

中鋼表示，耐火材對鋼鐵冶煉品質以及生產設備使用壽命之影響甚大，為確保供應穩定性及品質，也與鋇泰合作建立 EVI(Early Ventures Involvement) 育成產線，由中鋼負責開發耐材配方、研發產製技術、執行現場試用及 QC/QA 系統建立等工作，試產成功後技轉鋇泰進行商轉量產。

鋇泰去年在屏東內埔廠新建耐材生產工廠，並同步規劃品管實驗室，以利執行原料、半成品及最終產品之檢驗工作；實驗室去年 10 月完成建置，在中鋼輔導下，建立各項檢驗技術及作業標準，並完成人員檢測訓練、檢驗設備管理、量測不確定度評估等與實驗室品質管理系統相關之能力指標。

鋇泰也在 11 月正式取得 ISO 17025 實驗室認證，成為台灣首個 TAF 認可之耐材測試實驗室，並通過永久線性變化率 (PLC)、抗折強度 (MOR)、體密度 (BD)、表面氣孔率 (AP) 與常溫耐壓強度 (CCS) 等五大項耐材檢驗全認證。