寬宏藝術多箭齊發 明年Q1營收強彈全年可望獲利

寬宏藝術 (6596-TW) 今 (29) 日召開法說會，由於明年第一季將有多檔展演與節目推出，營收將較第四季持續升溫，寬宏看好，今年第三季是營運谷底，全年雖仍無法轉盈，但明年可望獲利。

寬宏藝術今年第三季受疫情衝擊，展演停擺，前三季稅後虧損 0.46 億元，每股虧損 1.54 元，不過，隨著疫情趨緩，遞延項目也陸續推出，第四季將有「全明星運動會」及「詹雅雯演唱會」售票挹注，營收將較第四季回溫。

不過，寬宏藝術表示，第四季只有兩個節目，不太可能彌補虧損，但許多節目與展演將在 12 月底至農曆春節前推出，挹注第一季營收，營運將回溫，表現可期。

從目前規劃來看，寬宏明年上半年演出節目將有⺠歌高峰會、王心凌高雄巨蛋演唱會、全明星籃球賽、狼人殺、大河之舞、火焰之舞、鯊魚寶寶舞台劇、貓等，展演也有阿奇幼幼園特展、粉紅豬小妹展、侏羅紀 x 恐龍 3.0 展、救援小英雄波力互動特展等。

除既有的演出與展演活動，寬宏也積極推進多面向發展策略，包括拓展票券平台，經營會員數據，如推出 Light mall 藝術電商平台，也開發自有版權，提高自製比例，去年底也自製恐龍展輸出港澳，毛利率優於平均水準，未來也將朝此方向推進。

寬宏藝術表示，明年下半年可望有更多新演出與展演項目接棒，若疫情不再出現變數，全年獲利可期。