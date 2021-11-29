「智能理財機器人」10年回測績效勝過美股、遠超台股？專家曝關鍵原因

2021 年只剩下一個月，今年你為自己設定的投資目標到達了嗎？台灣老牌投顧公司「富蘭克林」的「國民理財機器人」今年新增演算法，回測績效勝過美國史坦普 500 與台灣加權指數，欲幫投資人年底作資產最後衝刺！同時推出 12/31 前新申購即可獲得全平台基金筆筆手續費 0 元好康活動，單筆或定期定額皆適用。活動推出就創下銷售佳績，根據富蘭克林統計，自 9 月份推出「0 手續費」優惠至今，「國民理財機器人」申購金額增長約 25%，申購人數則大幅成長超過四成。

準備退休金方法多元，機器人存基金 VS 存股？10 年回測績效見真章

隨著近期民眾對於退休規劃意識抬頭，加上低利率環境與通膨隱憂，許多人會透過「存股」加速累積退休金，但富蘭克林指出，其實透過「機器人幫你存基金」有機會創造更佳的報酬機會，以主打運用「動能策略」替客戶挑選強勢市場、強勢匯率的「國民理財機器人 - 富動能」為例，其 RR4、RR5 投資組合的過去 10 年的回測績效竟遠勝台灣加權指數，甚至遠超過近年屢創新高的美國史坦普 500 指數 119%，而且平均年化報酬率達 15.11%(資料統計自 2009/1/1-2021/6/30)，加上它還提供業界較少見的「不定期再平衡」功能，當市場發生大跌時，可適時調整到相對安全的部位，降低投資風險，市場反彈時再靈活調整到強勢標的，創造安全追漲、機制抗跌的效果，能有效因應多變詭譎的金融市場。

富蘭克林進一步觀察機器人投組報酬率情況時也發現到，像是市場波動較大的近二年，如果有落實執行再平衡的投資組合與從未執行再平衡相比，績效差距最大可超過六成，顯見「再平衡」功能的重要性。

全年齡層都愛！自動化理財工具「國民理財機器人」限時申購 0 手續費

強調自動化投資的「國民理財機器人」不僅數位新世代接受度高，同時亦深獲正積極衝刺退休準備金的青壯年族群青睞，其客群有將近 54% 年齡介於 40~60 歲，深究主要原因在於它能解決不知道何時可以進場、沒時間研究市場，以及不知道如何挑選產品等投資人最常見的三大困擾，加上每月最低五千元即能入手包含 4~5 檔基金的投資組合，並享受「24 小時監控市場」及「投資組合再平衡」VIP 級理財服務，讓人生不同階段的理財目標達成或退休金準備都變得輕鬆又簡單，堪稱全民啟動退休規劃的首選投資工具，建議不論是想告別挑選基金的煩惱，或是想完善投資組合的你，都別錯過年底前這波千載難逢的限時優惠唷！https://bit.ly/3DWXt1d

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