張志誠觀點－冬奧前北京自駕車試點營運，將帶起那些自駕零組件商機？

中國在北京規劃自動駕駛示範區以來已率先發布無人配送車上路、高速公路測試、無人化測試等政策，目前為止，累計安全測試里程接近 300 萬公里。網路巨擘百度在北京測試自動駕駛已有一段時間，另外還有百度與日本豐田汽車支持的新創公司小馬智行，百度和小馬智行成為北京自動駕駛服務商業化試點首先獲得經營執照的兩家企業。

中國選在北京推出自駕車試點的服務，就是要趁勢在明年北京冬奧舉行時起到示範作用，冬奧將會有世界各國的代表團蒞臨，這除了是向世界展示中國技術創新的好時機，也是北京要開始啟動冬奧商機的徵兆。

通用汽車旗下自駕車事業 Cruise 正在尋求加州監管機構的最終核準，這是自駕車隊商業化的最後一個步驟，若獲得批準 Cruise 將成為首家在美獲準經營無人駕駛計程車隊的公司。

自動駕駛的技術各大車企都在加緊研發，由於汽車駕駛關係到用路人安全，因此各國對自動駕駛的法規和審核都是從嚴處理，特斯拉也尚無法達到完全自動駕駛的地步，中國在北京冬奧前正式核準自駕商業化試點，就是要宣示擠身全球自動駕駛領導國之一，這將會順勢帶起自駕相關零組件的龐大商機。

自動駕駛將是未來趨勢，當然技術的進步是最重要的，只有技術進步和成本下降，才有可能普及到大眾消費市場，還有新冠肺炎疫情已經影響全球將近兩年時間，在疫情嚴重時只能盡量減少人為接觸的機會才能降低風險，歐洲疫苗的第一劑和第二劑比例高居全球前段班，但是管制一放鬆，而且沒有戴口罩的習慣，疫情又不斷復燃，奧地利又開始封城，德國、荷蘭新染疫人數又多起來，南非則是發現新的變種病毒，傳染力更強，雖然香港目前才發現一例，但隨時有擴散的風險，在這樣的氛圍下，大型零售商都在加緊打造自動駕駛的物流車隊。

在這波自動駕駛的龐大商機，有些值得注意的股票

健和興 (3003-TW): 打入特斯拉在大陸的供應鏈，特斯拉在大陸已建設開放超過 1,000 座超級充電站，超過 8,000 個超級充電樁，兩年還要把數目擴大兩倍，充電槍的需求將隨著充電站的設置而成長。持續下跌量縮，指標落到低檔超賣區，待指標落底後有機會觸底反攻。

康舒 (6282-TW): 拜登政府通過一兆美元基建案，其中部分經費將用來打造全美的充電站網絡，淘汰燃油車已是美國的國家政策，未來充電站將會跟加油站一樣遍佈全美，康舒是特斯拉充電椿的供應商，在廣設充電站、充電椿利多加持下，末來營運可期。股價回檔量縮，指標落到低檔超賣區，待指標落底隨時就會反攻。

奇鋐 (3017-TW): 電動車為散熱模組廠未來十年最大成長來源，目前奇鋐正在積極開發電動車散熱解決方案，預估明年將推出電動車相關產品，未來成長性值得期待。股價回檔到月線附近看能否尋求支撐，盤整後有機會再攻。

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