兒盟推廣小舵手助學計畫 給偏鄉弱勢孩童翻轉人生機會

台灣貧富差距持續擴大，進而導致來自不同家庭背景的孩童教育環境更加兩極化，兒童福利聯盟對此指出，對於弱勢孩童，提供吃飽、穿暖、繳交學費的援助是基本服務，此次鉅亨集團年末送愛心，參與兒福提出的小舵手助學計畫─對具有各種潛能的孩童提供發展補助，也希望藉此次機會，讓社會大眾更加關注弱勢孩童的學習發展，給予他們翻轉未來的力量。

兒盟成立 30 年來，與一般公益團體較不同的地方在於，除了關注弱勢和偏鄉孩童發展，也關心一般孩子的權益保障，在實際服務過程中，若發現問題，會同步檢視台灣的政策法令是否完備，進而積極推動修法工作。

小舵手助學計畫經費長期不足 占募款額不到 1 成

兒盟近幾年來積極推動小舵手助學計畫，但經費長期不足，僅占募款額不到 1 成比例，兒盟說明，此專案是針對擁有特殊專長的弱勢孩童，提供發展潛能的機會。

許多社工在服務過程中，發現部分孩子具備畫畫、體育或是音樂天分，但受限於家境被迫放棄學習，因此，藉此專案，兒盟會協助支付學費、尋找師資，並藉由社工鼓勵積極學習，讓孩童從中提升學習意願並增加成就感。

兒盟舉例，有名弱勢孩童獲兒盟資助學習羽球，協助找尋教練、購置相關學習設備，當中不少次面臨放棄或擔憂前途，但均透過社工陪伴鼓勵和具體經費支持，至今已成為預備國手。

另一方面，兒盟提到，有些過動孩童透過學習動力樂高，過動狀況明顯有改善，而對於喜愛音樂的孩子，日前也曾邀請與告五人樂團互動，藉此提升學習意願。

兒福不諱言，小舵手專案進行 15 年來，補助在案者將近 100 人，由於占募款比重不到 10%，明顯仍有不少孩童無法獲得補助，期望能藉由呼籲大眾關注並增加資助，目標可至少提供 150-200 個孩童參與。

兒盟深入偏鄉提供孩童直接補助、輔導就業

此外，兒盟也提到目前偏鄉弱勢孩童面臨貧富差距、城鄉差距的問題，由於偏鄉工作機會相對較少，隔代教養的狀況和資源匱乏問題顯著，因此，兒盟偏鄉方案與各學校合作，直接在學校成立專戶，提供經濟補助。

而為彌補偏鄉才藝班資源差距，兒盟加強與學校社團合作，令孩童可獲得學習機會，並邀請偏鄉孩童到都市體驗展覽等內容。

由於偏鄉孩童一般會較同齡孩子更早進入就業市場，兒盟規劃有提供就職輔導的服務，目前與 300 多家學校合作，已協助 3000 人就業。

事實上，國內各方面的發展已經到一定的階段，孩童並非處在吃不飽的狀態，兒盟不諱言，弱勢或偏鄉缺乏的是「機會」，期望令其進行藝術的學習，進而緩和生活中的負向經驗。

兒盟強調，藉由小舵手專案可增加弱勢孩童正面的發展可能，也藉此向企業或是社會大眾說明，除了吃飽穿暖，弱勢孩童更需要的是改變未來的機會，期望讓每個孩子透過才藝學習、藝術陶冶，有機會自我實現和自信養成。