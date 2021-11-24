神達明年四大應用同步成長 力克缺料問題

神達投控 (3706-TW) 今 (24) 日召開線上法說，總經理何繼武表示，今年逆風因素較多，導致營運沒達到原訂成長目標；但明年雲端事業、車電、專業平板、智慧路燈等應用都會成長，並持續改善缺料問題，整體營運審慎樂觀、力拚達標。

何繼武表示，今年是挑戰的一年，面臨缺工、缺料斷鏈、缺電、運輸等問題，各產業應用都受到不同的衝擊，營收雖然有保持一定的成長，但幅度沒有達到預期目標。

以各應用來看，神達表示，雲端資料中心業務在第三季開始受缺料影響，出貨動能放緩，雖然明年不管美系、中系客戶都有不錯的成長需求，但缺料恐延續到 2022 年初都不會改善，後續仍需逐季檢視。

車用方面，神達指出，行車記錄器雖然是成熟穩定市場，但銷售區域市占率持續擴大、成長動能佳，加上從標準型產品延伸至整合電子後照鏡、機車用產品等，優化產品組合。

另外，專業平板也受惠歐美的後勤與運輸需求強烈、智慧路燈客戶也因為新技術導入以及汰換需求浮現，神達認為，都為明年營收帶來不錯的成長動能。

中國限電議題上，神達坦言，多少有影響但不大，明年資本支出除了工廠的智能化製造，也會做更多綠能投資，照計畫達到節能減碳目標。

至於轉投資的 TD SYNNEX 或 Concentrix，未來將看市價與整體策略投資考量，在適當時機進行調節。