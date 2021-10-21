光磊改選日亞化全面主導董事會 將更名為「台亞半導體」

感測元件大廠光磊 (2340-TW) 今 (21) 日召開股東臨時會，改選董事，7 席董事全由公司派拿下，經營權之爭正式落幕，由大股東日本 LED 大廠日亞化全面主導並接手董事會；在股東臨時會上，光磊也通過公司名稱變更案，將更名為「台亞半導體」。

光磊今日股東臨時會進行第十四屆董事改選，4 席董事與 3 席獨立董事全由公司派拿下，包括董事長王虹東、副董事長戴圳家、石上幸志、李國光均是既有董事會成員，新任獨董包括蔡士光、吳建志與賴振東，分別是會計師、醫師與專利代理人。

除將市場派踢出董事會，光磊此次股東臨時會也通過公司名稱變更案，將更名為「台亞半導體股份有限公司」，擺脫光電產業包袱，轉型為感測半導體公司；市場預期，光磊可望申請變更上市類別，以創造更好的本益比。

光磊表示，未來與日亞化不論是在先進感測半導體技術、高端技術人才交流、客戶引薦合作，甚至拓展市場與業務上，都將更緊密合作。

光磊去年股東會改選董事，面臨經營權之爭，以大三得光電為首的市場派取得 1 席董事進入董事會；而日亞化為光磊大股東，雙方合作關係密切，近一、兩年也有技術轉移、市場戰略上的合作，市場派進入董事會，使日亞化憂心機密技術因此外流。在此次董事改選後，經營權之爭也隨之落幕。