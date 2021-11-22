〈國泰金經濟調查〉景氣展望指數上揚 35.8%民眾認為會加薪

國泰金控 (2882-TW) 今 (22) 日發布 11 月國民經濟信心調查結果，由於防疫管制持續鬆綁，令展望指數上揚，多項刺激政策則提振民眾大額消費意願；此外，勞動部調升基本工資，有 35.8% 的民眾認為任職的單位會跟進調薪。

國泰金指出，國發會最新公布的 9 月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；政府推出多項振興消費政策，且指揮中心持續放鬆防疫管制，景氣展望指數由 10 月的 16.1 上升至 21.2，現況指數更轉為正數，從 - 7.4 走揚至 17.8；民眾薪資上漲預期指數走高至 14.3，遠高於 10 月的 4.6，大額消費意願指數升至 21.4，不僅比 10 月的 16.6 高，更是調查以來新高，顯示多項刺激政策明顯提振民眾的消費意願。

77% 民眾預期今年經濟成長在 3% 以上 59% 則認為通膨高於 2%

景氣回溫，近期通膨議題備受關注，國泰金表示，主計總處估計 2021 年經濟成長 5.88%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 4.35%，略高於 10 月的 4.27%，77% 民眾認為今年經濟成長率會達到 3% 以上；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 2.22%，高於 10 月的 2.07%，預期今年通貨膨脹率高於 2% 的民眾比例為 59%。

台股部分，由於全球大型企業財報表現佳，美歐股市創新高，台股亦反彈，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步回揚。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數大舉轉正，由 - 5.4 上揚至 13.5，風險偏好指數亦走高至 11.5，高於 10 月的 4.8。

此外，勞動部於 10 月 8 日召開基本工資審議委員會，決議將基本工資從 2,4000 元調升至 2,5250 元，漲幅約 5.2%；時薪從 160 元調高到 168 元，漲幅約 5%。針對未來是否加薪的展望，有 35.8% 的民眾認為任職的單位會跟進調薪，相較於 2020 年 10 月的調查增加 8.2 個百分點，今年基本工資調整後，民眾認為任職單位會跟進調薪的比例上揚。

調薪幅度方面，基本工資調整後，有 53.6% 的民眾認為任職單位不會調整薪資，較 2020 年 10 月調查減少 15 個百分點；25% 的民眾則認為會上調薪水 0-3%，較 2020 年 10 月調查增加 4.5 個百分點；13.8% 民眾預期調薪幅度達 3-5%，較 2020 年 10 月調查增加 9.2 個百分點，整體而言民眾對於調薪幅度的樂觀程度較去年高。