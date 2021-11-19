繼電子IC設計全面飆漲之後的新主流

台股從 11/1 啟動末升段行情以來，電子 IC 設計族群引領大盤於 11/15 大漲 116 點以 17634 點做收，順利突破 9/6 盤中 17633 高點隨後指數連四天創新高！歷史新高點 18034 點遲早會突破，重點在於接下來買什麼股票還能再賺大波段？

在 11/9 小型 IC 設計股如做 MCU(微控制器)的笙泉 (3122-TW) 帶量突破對稱三角形整理型態後連飆 6 天；網通晶片大廠亞信 (3169-TW) 以及 USB－PD 大廠偉詮電 (2436) 也都同步飆漲！然而當 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 傳出元宇宙題材以及接獲三星大單，於 11/18(四)大漲 5.3％再創新高！然而亞信和偉詮電卻都逆勢大跌超過 4％，看起來頗有拉聯發科出亞信、偉詮電的跡象！

繼電子 IC 設計族群全面飆漲過後，誰會是電子新主流呢？

11/15(一)本人特地推薦元太 (8069-TW)，結果在 11/18(四) 開盤後不到 1 分鐘即力鎖漲停再創歷史新高！元太 (8069-TW) 為全球第一大電子紙製造商，除了是車用電子概念股之外其最大的客戶就是亞馬遜！其大客戶亞馬遜日前推出三款電子書閱讀器，因此所生產的彩色電子紙顯示器明顯供不應求，此外由於訂單遞延 Q4 營收將呈兩位數成長再創 8 年新高！明年產能將大增 1.3～1.5 倍，因此明年營收與獲利仍將三級跳！三大法人連續兩天聯手大買 4623 張可大波段操作！

此外面板三虎：友達 (2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW) 於 11/18 同步大漲可把握拉回量縮買點！

PCB 硬板大廠泰鼎 - KY(4927-TW) 其 Mini LED 電視背光板已通過歐洲大廠認證並開始量產，明年獲利將倍增！外資已連三買可特別留意！

做驅動 IC 封裝測試的南茂 (8150-TW) 以及 NAND Flash 控制 IC 大廠安國 (8054-TW) 也可特別留意！

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