機器人理財發展4年規模僅44億元 金管會祭兩招拚轉骨

自動化理財服務 (俗稱機器人理財) 發展 4 年規模僅 44 億元，為落實普惠金融，提供小額投資人更完整的服務，金管會今 (18) 日宣布，將放寬符合兩大條件下就可自動再平衡，以供更完整的服務吸引客戶，進而帶動整體業務規模增長。

機器人理財自 2017 年 6 月開放，據證期局統計，截至今 (2021) 年 10 月底已有 14 家業者開辦相關業務，客戶數達 12 萬 5805 人、規模達 44.82 億元。若以已經推出 4 年的發展速度與規模來看，機器人理財仍可說是發展「龜速」。

為了衝刺機器人理財，金管會參酌投信投顧公會建議，於保障投資人權益之前提，並在兼顧符合法制架構及實務需求下，今天宣布，放寬投顧事業從事自動化投顧服務（Robo-Advisor）有關自動再平衡交易的規範，業者事先與客戶於契約中約定在達到執行門檻且符合再平衡交易的約定條件情況時，可由電腦系統自動為客戶執行再平衡交易。

金管會表示，新的「再平衡交易」約定條件有二，一是維持原約定的投資標的及投資比例為條件外，二是新增如業者與客戶約定之投資標的為經金管會核准的境內外基金，可在不超過與客戶事先約定的可投資基金名單 (上限為 30 檔標的) 及一定變動程度 (各投資標的之投資比例變動絕對值合計數未超過 60%) 範圍內自動執行，由業者與客戶就兩種再平衡條件擇一進行約定。

此外，在客戶權益保障上，除現行規定業者應於電腦系統自動為客戶執行再平衡交易後，即時將交易執行結果通知客戶外，此次一併規範業者，若擬依本次放寬規範為客戶執行自動再平衡交易，應於內部控制制度中訂定交易頻率的監控管理措施，包括：定期檢討評估交易頻率的適當性等，以避免自動再平衡交易過於頻繁，影響客戶權益。

金管會表示，本次放寬業者得就其與客戶事先約定好一定範圍內執行再平衡，預計將提升自動化投顧服務的效益，對於客戶而言，可帶來更為便利的服務體驗，對業者而言，亦可提升交易的時效性。