〈國發會委員會議〉解決五缺問題 估未來四年可滿足產業用地需求

國發會今 (19) 日召開第 88 次委員會議，會中邀集經濟部針對產業五缺中的土地、水議題，進行優化方案說明，經濟部表示，目前盤點未來四年企業土地需求達 1259 公頃，而工業區、科學園區可提供 1584 公頃土地，可望滿足需求，水資方面，也預期到 2024 年每日將再增加 82 萬噸水源。

經濟部工業局主秘周崇斌表示，目前盤點各工業區、科學園區、農業工業區等未來四年可望提供 1584 公頃土地給廠商使用，其中南部地區有 839 公頃，中部也有 463 公頃，北部及東部則各有 162、119 公頃土地。

需求方面，周崇斌指出，從各方需求、投資台灣事務所統計來看，未來四年產業所需土地面積估約 1259 公頃，其中半導體、綠能、5+2、六大核心戰略產業等需求約占一半，達 538 公頃，但部分廠商用地因有特殊考量，經濟部將透過單一窗口，協助廠商媒合。

近年經濟部就透過產創條例第 64 條，活化工業區等閒置空間共約 209 公頃，帶動 238 億元投資，創造逾 2000 個就業機會，北部地區則因土地有限，將採取工業區更新立體化發展方案推動，目前也有 35 案申請，預計新增 293 億元投資，新增 19539 個就業機會。

水資源方面，台灣剛歷經 60 餘年來最嚴重旱情，經濟部水利署組長吳嘉恆表示，產業穩定供水策略行動方案推動以來，已完成新增每日 167 萬噸水源，未來將透過各項開源、節流、調度、備援工作，預計至 2024 年每日可再增加約 82 萬噸水源。

吳嘉恆指出，82 萬噸水源包含再生水、伏流水、自來水減漏、海淡廠等措施，其中，烏嘴潭人工湖預計在 2023 年完工，屆時每日可望供應 25 萬噸民生用水，將減緩雲彰地區地層下陷問題，海淡廠方面，包含新竹每日 10 萬噸、台南 20 萬噸的建廠環評都持續進行中。