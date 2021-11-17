科技改變生活 數位消費潛力無限

今年雙 11，你剁手了嗎? 有了五倍券的加持，加上社交距離措施，許多消費者增加對電子商務平台的使用，進而推動電商的發展，景順投信表示，電子商務已憑藉其方便、多樣選擇、詳細產品資料及全天候供應等優勢不斷瓜分市占率，並可望帶來龐大的投資機會，投資人可透過消費相關基金來掌握消費行為改變帶來的投資契機。

景順環球消費趨勢基金經理 Ido Cohen 表示，消費習慣的改變始於網路的大量盛行，連線能力讓消費者可隨時隨地購物，Covid-19 不僅打斷實體商店的消費人流，更加速電子商務平台的用量成長，不必出門、貨就送到家，顛覆了過去的消費模式，為電商平台帶來商機。

以今年中國雙 11 購物節為例，從預售數字便顯示網購支出強勁，阿里巴巴公布部分數字，在 11 月 1 日至 3 日間，有超過 2600 個品牌的成交額，已超過去年雙 11 活動首日的銷售數字。

疫情改變民眾消費習慣，電商平台業務市占率持續上升

資料來源：美國銀行，資料截至 2021 年 3 月

此外，在 Covid-19 疫情期間，美國線上平台的食品與消費品銷售量增加，這是以往電子商務最難進攻的產品項目，甚至還看到更為分眾的電子商務平台崛起，包含了專賣高端精品以及附上食譜的蔬果盒電商平台等。

統計至今年 9 月底，景順環球消費趨勢基金投資組合約 68% 集中於包括電子商務等數位化生活主題，所選的商品與服務多走在趨勢尖端，尤其受疫情影響，民眾消費活動從線下轉進線上更為明顯，相關產業也是基金的投資主軸。

展望後市，Ido Cohen 表示，消費者在享受到電商極為便利的用戶體驗後，就難以回到過去，並發展出新型態的消費模式，電子商務將繼續瓜分傳統實體零售商的市占率，以美國電子商務占零售支出百分比看，目前在美國僅占不到 20%，電商占零售業的比例還有相當成長空間，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

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