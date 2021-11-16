凱基證券獲幸福企業金獎 致力成為「首選雇主」

凱基證券榮獲 1111 人力銀行 2021「幸福企業票選」金融管顧類金獎，該獎項評選從超過 2,000 家企業中，針對公司規模、員工福利、企業體質等項目，經歷 3 個月網路票選，綜合評比出各類別前 15-20% 企業，頒發金獎表揚。凱基證券從近 80 家金融管顧業者中脫穎而出，顯示落實中華開發金控「首選雇主」策略獲得肯定，已成為金融人才心目中首選幸褔企業。

在秉持全方位照顧員工的理念下，凱基證券不僅有優於勞基法的休假制度，更提供完善的薪資福利，如員工團體醫療保險、婚喪喜慶禮金、生育禮金及急難救助金等，同時全面照護員工職場生活，備有精緻料理之自助式員工餐廳、洗衣服務、游泳池、健身房、哺乳室及計程車叫車服務等貼心服務，每年補助同仁舉辦部門旅遊、壘球比賽及推廣社團活動。凱基證券亦相當重視同仁的健康及安全，除提供優於法令的健康檢查外，也攜手華人心理治療基金會，合作專業諮詢師，一同照顧同仁的心理健康。

本著關懷員工，打造值得信賴的職場環境亦成為獲獎關鍵，特別是本次評選期間遭逢新冠肺炎疫情嚴峻，凱基證券帶領同仁面對疫情，立即成立防疫工作小組，主動替所有同仁投保防疫險、提供防疫包及專業身心紓壓諮詢管道，並安排輪班、居家上班等彈性工作機制，確保同仁可以安全無虞的狀況下安心工作。

凱基證券視人才為公司重要資產，將持續替員工打造友善的職場環境，近期更大力推廣同仁參與志工活動，提升員工對公司認同感，善盡社會責任，並將持續依循中華開發金控「首選雇主」策略，聚焦人才培育，除了讓同仁與公司共同成長，也發起為期十八個月的全新人才培訓方案 YOUth LEADership （YouLead），以儲備幹部個人職涯發展計畫為其重點，發展國際證券業的專業人才，歡迎有志於金融業的優秀菁英，把握機會加入凱基證券！

圖說：凱基證券獲頒 2021 幸福企業金獎，由中華民國全國商業總會理事長許舒博頒獎，凱基證券人力資源部資深協理陳聖堯 (右) 代表領獎。