大慶證券更名為美好證券 迎向數位美好時代

美好證券 (6021-TW) 現任董事長黃谷涵創辦的亞洲價值資本於 2018 年在公開市場透過子公司以每股 13.16 元價格收購大慶證券 51.02% 股權，出資 20.59 億元成為大股東，同年 9 月 10 日進入經營團隊。經營權由創辦的莊氏家族交捧給黃谷涵及其團隊。

多年來主要商業引擎是證券經紀與融資融券，這兩年遇上世界各地熱錢投入和新股民參與市場，業績水漲船高。致力於建立其他的商業引擎，讓企業體質改變。2020 年自營成績對比 2019 年底的淨資產增加逾 10 億元，達 56 億元，為股東財富創造 22% 的回報，2021 年將再創雙位數的高成長。

另一個重要引擎是產品業務。除證券經紀與融資融券增長 43%，還開拓新產品線，例如 2020 年推出第一個自產、自製、自銷的資產管理產品「債券 + 系列 PGN 保本結構型商品」，為服務有固定收益需求的客戶。至 2020 年底，為企業帶來近 15 億元新增的資產管理規模。以短短兩年內推出的第一個投資產品來說，市場反應不錯。

美好證券的投資成績是建立在優秀的投資觀。投資部位中，沒有透過當沖或套利而來；而投資理念更接近股神巴菲特的操作：買股票就是成為一家好公司、好團隊的合夥人。為股東帶來更好的投資績效，還不斷廣招投資人才，加強研究國際產業的能力，培養獨當一面的基金經理。

而為客戶做出更符合現今數位需求的科技產品，黃谷涵找來創立 StorySense Computing 的沈育德擔任科技長。為創造全新的品牌，把金融更有效跟大家溝通，找來曾任數字王國的大中華區總經理羅申駿擔任品牌長。為讓更多人學到金融和商業知識，找來國際權威雜誌《Monocle》的亞洲區副社長林崇發擔任內容總監，使大慶證券由一家台灣本土企業慢慢變成堪比國際企業陣容的團隊。

羅申駿認為，雖然電子下單盛行，線下實體永遠不會消失。金融是看不到、摸不到，來到實體的空間，就希望有人可以告訴你解決方案，線下的實體據點是有存在的必要性，因人與人之間的交流是必須的，只是如何找到新的方向。

黃谷涵深信自己是「接棒者」。重新定義的美好證券是 33 年的新創公司，充分尊重、珍惜上一代人的努力及優勢，未來可以成為一家金融科技公司，除了是投資績效不錯的資產管理者，更自許成為具有親和力的創投基金，美好證券經這兩年的改革也確收亮麗的業績 & 獲利，堅持相信每個明天都會更美好！

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