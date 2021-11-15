森崴能源上市首日大漲近2成 啟動蜜月行情

正崴集團 (2392-TW) 子公司森崴能源 (6806-TW) 今 (15) 日以每股 104.4 元掛牌上市，早盤最高衝上 125 元，大漲 19.7%，盤中維持超過 13% 漲幅，啟動蜜月行情。

森崴能源董事長郭台強指出，政府訂 2025 年綠能發電佔比達 20% 目標，綠色能源進入高速發展期，森崴能源是正崴旗下第四家上市公司，看好未來十年全球淨零碳排等能源轉型的龐大需求及商機，超前佈署打造 ESG 的生態池。

郭台強並說，新能源必然是發展趨勢，對森崴能源未來發展深具信心，這是永續經營、資本密集、回收期長的事業，要靠資本市場和大家支持。

森崴能源旗下包括負責太陽光電、陸域與離岸風電的富崴能源，負責液化天然氣供應的欣鑫天然氣，負責水庫清淤與小水力開發等業務的浚喆，負責綠電交易、儲能與 ECSO 節能的富威電力，是國內最完整的一站式再生能源解決方案廠商。

總經理胡惠森看好，下半年獲利將優於上半年，從在手訂單來看，明年營運表現也會更好。

森崴今年前三季營收 17.74 億元，年增 772%，主要是第一季認列地面型太陽能案場開發收入帶動；前三季純益 3.09 億元，超越去年全年，每股純益 2.69 元。