〈陸港盤後〉北交所開市吸人氣 上證小跌0.2%

周一 (15 日)A 股三大指數開高走低，北交所今日開市，多檔 IPO 新股較開盤價大漲 60%，一度引發暫停交易，當中 N 同心最高漲幅一度高達 511.65%，收盤則是狂飆 473%。

午盤後北交所上市的 10 檔 IPO 新股漲幅均超過 110%，除最大亮點 N 同心外，N 志晟、N 大地、N 晶賽等 3 檔個股漲幅也在 200% 以上。

而北交所的慶祝行情也使滬深兩地指數表現較為低落，當中以創業板指賣壓最為沈重，該指數曾下挫逾 1%。

盤面上，食品飲料、元宇宙、教育等類股漲幅較大，鋰電池、地產、煤炭、化肥、有機矽、超級電容、農業種植等族群則跌幅較重。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.16 兆元，日增 5.4%，連續 17 個交易日成交金額破兆。

港股方面，受到美股上揚，以及 A 股開高的激勵下，恒指以紅盤開出，不過 A 股回跌，加上中資地產類股下滑，導致恒指出現急跌翻黑，之後便在平盤附近上下震盪，直到終場收在平盤之上。

科技指數表現相對強勢，半導體與電子零組件概念帶頭上揚，華虹半導體 (1347-HK) 大漲 3.3%、瑞聲科技 (2018-HK) 上揚 2.3%、舜宇光學 (2382-HK) 上漲 2.2%。

資料來源: 東方財富網

截至收盤，上證指數報 3533.3 點，跌幅 0.16%；深證成指 14636.39 點，下跌 0.47%；創業板指報 3401.87 點，收黑 0.82%。

恒生指數小漲 0.25%，報 25390.91 點、恒生科技指數上揚 0.54%，報 6601.15 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 33.82 億元，其中滬股通買超人民幣 5.36 億元，深股通買超人民幣 28.46 億元。

法人觀點

華西證券表示在穩增長、穩就業的目標下，第四季市場流動性可望維持相對充裕。而碳減排相關政策推出、北交所的設立等措施，代表產業和金融政策向支持新能源、創新型和專精特新中小企業傾斜，優質成長型企業是外資和法人資金進駐方向。

在碳中和的背景下，新能源產業鏈將是未來持續高景氣的行業，鋰電、太陽能、儲能、風電等類股將會是市場主流。在行業配置上，建議聚焦上述高成長與低估值的個股。

