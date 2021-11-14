200萬名糖友注意！糖尿病體況也能補足醫療保障缺口

11 月 14 日是聯合國世界糖尿病日，許多民眾以為若為生病體況便不能保險，但是全台超過 200 萬名罹患糖尿病的糖友有福了，已經有壽險公司提供相關醫療險，除了糖尿病，包括糖尿病易發生的併發症都有保險可保，有助糖友補足保障缺口。

現代人生活壓力大，飲食作息不正常，導致疾病纏身，而糖尿病就是人人聞之色變的現代文明病之一。衛生福利部國民健康署的資料顯示，糖尿病是國人位居十大死因之一，每年近萬人因糖尿病死亡；根據其統計，全國約有 200 多萬名糖尿病的病友，且每年以 25,000 名的速度持續增加。

南山人壽表示，衛福部提醒糖友們應保持良好的生活型態，就可延緩並避免併發症產生，因此為了響應自主健康行動，不只為糖友設計專屬外溢保單，更連結南山健康守護圈夥伴的健康管理 APP，與線上營養師平台服務合作，鼓勵使用者定期上傳飲食、運動、量測血糖等資料，有機會於第三保單年度開始每年享有最高 10% 的保險費折減，以保險商品加上服務賦能，雙管齊下協助糖友顧保障、穩血糖。

此外，糖尿病的合併症包括腎臟病和視網膜病變，早期症狀並不明顯，常在不知不覺中侵害糖友的健康，需透過定期就醫及檢查，才能防範合併症發生。南山人壽也專為 35~60 歲第二型糖尿病患者設計醫療險商品，承保條件明確易於糖友瞭解，除著重於提供保戶基礎醫療保障，亦特別將多項糖友常見特定眼部處置，例如虹膜雷射術 (青光眼)、黃斑部雷射術等納入給付項目。

宏泰人壽也表示，糖尿病及其所引發的併發症影響健康甚鉅，可能引發的失智症更是令人擔憂的嚴重問題；糖尿病關懷基金會的資料說明，過去研究發現糖尿病是失智症的獨立風險因子，糖尿病人得到阿茲海默症機率是一般人 1.5 至 2 倍，血管性失智症機率則是 2 至 2.5 倍。

針對糖尿病及其可能併發的失智症，宏泰人壽建議，除了定期健康檢查，降低罹病風險之外，醫療保險必須要提前規劃準備。失智症照護困難，往往造成家庭極重的經濟及心理負擔，因此透過專為中高年齡族群所設計的保單，針對失智症、嚴重巴金森氏症及骨折手術等高齡容易出現的特定患疾提供保險保障，萬一不幸有相關醫療需求，就能發揮功能，適時提供經濟支撐。