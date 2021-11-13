〈熱門股〉航空雙雄喜迎空運旺季 股價同創10年來新高

航空雙雄華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 第三季獲利同繳亮眼成績，再加上傳統空運旺季報到，10 月貨運營收均創單月新高紀錄，第四季展望更加樂觀，激勵股價先行反應，華航周漲幅達 30%，最高來到 26 元，創 2011 年 1 月以來新高，長榮航也漲達 22%，最高價 27.7 元則創 2011 年 7 月中旬以來新高。

受到貨運營收衝上史上新高的激勵，華航 10 月合併營收達 149.45 億元，月增 14.56%，年增 54.82%，不僅創同期新高，也是 2019 年 9 月以來新高。

而長榮航 10 月合併營收為 103.72 億元，月增 21.76%，年增 57.18%，是 2020 年 2 月以來首見回升至百億元。

貨攬業者透露，由於空運市況相當熱絡，航空雙雄 11 月初已調漲北美空運運價 15- 25%，下周可能還會再漲，預期年底前空運運價將再創新高。

法人則指出，除了空運暢旺，明年亞洲客運市場有望迎來復甦元年，尤其在舊機汰除、新機交貨遞延和客機改貨機等因素下，國際客運供給吃緊，預估明年需求將年增 51%，大幅高於供給成長約 34%。

法人樂觀看待，疫情趨緩後，國內航空業者有望循歐美模式於 2022-2023 年間強勁復甦，航空業即將從谷底進入反彈期。