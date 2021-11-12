電子股轉強台股重回17500點 外資終止連兩賣 三大法人買超83.85億元

電子股轉強台股重回17500點 外資終止連兩賣 三大法人買超83.85億元。(圖：AFP)
電子股轉強台股重回17500點 外資終止連兩賣 三大法人買超83.85億元。(圖：AFP)

台股今 (12) 日由電子雙雄聯發科、鴻海轉強領軍下，加上元宇宙概念股再度發燙、IC 設計族群轉強下，上漲 65.61 點，收 17518.13 點，周線連六紅。外資終止連兩賣，轉買超 79.29 億元，三大法人共買超 83.85 億元。

加權指數成交值小幅縮減至 3669.62 億元。觀察法人資金變動，外資中止連兩賣、轉買超 79.29 億元；投信同步買超 9.43 億元；自營商則賣超 4.82 億元。

電子權值股表現方面，台積電在平盤附近震盪，小跌，收 604 元；聯發科上漲超過 3%，收 983 元，持續朝重返千金股邁進；鴻海獲資金卡位法說行情帶動，一度勁揚近 2%，收 109 元；股王矽力 - KY 大漲超過半根停板，衝破 5000 元大關，大立光、友達、聯詠、日月光投控同樣表現強勢。

MSCI 最新半年度調整中，全球標準指數台股成分股新增力旺、譜瑞 - KY、旭隼，掀起千金股比價行情，除股王矽力 - KY 改寫天價外，AES-KY 再以漲停作收，股后信驊也大漲超過半根漲停板，但新增成分股的力旺與譜瑞 - KY 則開高走低。

元宇宙概念指標股宏達電期滿出關，股價震盪走高，續飆漲停，收 90.9 元，同集團的威盛、位速同步跟進漲停，亞信、驊訊也以漲停價作收，鈺創大漲 6.95%，揚明光漲幅也超過 4%。

IC 設計族群再獲資金青睞，除受到比價效應及元宇宙行情帶動外，金麗科、凱鈺、普誠、偉詮電、太欣也狂飆漲停，茂達、沛亨均漲逾半根停板。
 

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