Q3財報黑馬股 買誰？

台股站上季線後持續走高，指數已經超過 9 月水準，也就是說多頭又回來了，而趁低點卡位績優股的聰明人，現在怎麼賣怎麼賺。台股 9、10 月的下殺以來，我在周刊上推薦半導體族群，從 IC 設計的驅動 IC、MCU、MOSFET 到封測股，上期推薦代工廠聯電也上去了，不管是元宇宙還是比特幣、消費性電子還是車用、5G，都會用到晶圓，而代工廠雖有擴廠，但不會來的那麼快，明年上半年仍可見缺貨情況，行情也同樣複製下去，今年第四季旺季肯定優於去年。

大中前三季賺營去年全年

上期專欄推薦 MOSFET 的富鼎及尼克森，本周股價都持續走強，隨著上市櫃公司第三季財報一一接露，同樣為 MOSFET 族群的大中 (6435-TW) 業績公布後，數字同樣優於市場預期，前三季 EPS 9.27 元，表現已經超過去年全年水準，大中今年上半年 EPS 5.01 元，第三季 4.26 元，創下單季歷史新高，超越 2018 年 Q3 EPS 3.55 元，最主要是同樣是受會 5G、電動車商機持續火熱，國際 IDM 大廠在當前產能供給吃緊的同時，把產能大幅轉向中高壓 MOSFET 廠，使中低壓 MOSFET 持續面臨短缺，供應鏈預期，當前中低壓 MOSFET 狀況將可望延續到 2022 年。國際 IDM 大廠已經相繼調漲第四季 MOSFET 報價 1~2 成了，台廠不會跟進嗎？

不僅如此，由於消費性電子目前進入庫存調整，加上車用晶片產能獲得各大國際 IDM 大廠及晶圓代工廠產能支援，法人預期，2022 年上半年車用晶片市場長短料問題將有機會逐步紓解，因此屆時搭配使用的功率半導體元件需求將不再受短料影響，使需求將持續看增，有望讓 MOSFET 整體用量大幅成長。

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