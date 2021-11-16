元宇宙狂飆後 星鏈計劃也來了？

隨著 Q3 財報即將公布完畢，傳產因財報獲利佳短線股價表現強勢，但財報畢竟是過去式，財報行情即將結束，接著進入一年一度財報空窗期。台股自 10 月低點 16162 反彈近 1400 點，第一波行情由中小電子股率先表態，投資人軋空手加上融券帶動軋空行情，前波強勢股如聯電集團 IP 股智原、第三代半導體漢磊因短線融券回補後，股價漲多整理。Q3 財報公布完後，年底是中小股做夢最會漲的時候，加上美國科技股領漲下，年底有不少題材發酵，如電動車、元宇宙、第三代半導體、高速傳輸、低軌衛星等概念股拉回皆可留意。

美國科技股瘋元宇宙，台股更會飆

美國科技股瘋元宇宙，Facebook 更將改名 Meta 拚轉型，Nvidia 除了專注顯卡產品開發外，同時投入 AI、虛擬實境，旗下軟體平台 Omniverse 則是專為此打造的開放平台，今年 4 月 Nvidia 開發者大會演講，就曾利用 AI、虛擬實境打造「虛擬黃仁勳」造成轟動，Nvidia 成為元宇宙實質受惠者之一，市場看好元宇宙未來商機大，AMD 同樣擠身供應鏈之一股價狂飆再創新高，未來 MAMAA 取代 FAANG 的時代即將來臨。國內元宇宙概念股同樣飆翻天，如威盛、宏達電仍維持強勢，短短一個月大漲一倍以上，鈺創同樣享有題材股價大漲一倍，聯發科轉投資亞信 (3169-TW) 同樣切入元宇宙概念，主要出貨網路晶片，今年前三季 4.31 元，隨著聯發科投入物聯網布局，明年獲利大成長。

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