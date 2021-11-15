個股分析／元宇宙大發威 威盛集團啟動作帳行情

台股連著兩天一鼓作氣大漲三百多點，三大法人期現貨同步做多，技術面中短期均線全部上揚，KD 指標及 MACD 也呈多頭走勢，量能溫和放大，因此接下來指數挑戰前波高點 17,633 的機率很高，之前受壓抑的電子權值股台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、聯發科(2454-TW)、日月光投控(3711-TW) 則再度擔任上攻要角，整個盤面主流輪動加快，要提醒投資人，台股持續往上過程中，具高度成長的族群或個股拉回分批布局，才不會錯失股價噴發的機會。

雖然美國聯準會 (FED) 宣布減債，但我也一直強調台股的基本面就是最大的盾牌，目前台灣外銷訂單已連續 19 紅，預期 10 月份外銷訂單還會再繼續成長，由於外銷訂單是企業營收的領先指標，因此上市櫃企業 10 月整體營收預估會再突破 3 兆元創新高，而且 10 月營收創新高的家數也有機會再上衝破百，另外台經院也再度上修今年 GDP 成長率至 6.1%，有如此強大的基本面當後盾，加上法人最近的動向，台股審慎樂觀看待。

週一 (11/8) 威盛集團的股價再度紛紛亮燈漲停，旗下 IC 設計廠威鋒電子 (6756) 法說會中釋出利多，預估第四季營收會優於第三季，明年的產能也已獲得晶圓代工廠的支持，尤其宏達電最近新推出的 VIVEFlow 眼鏡高速傳輸晶片，背後的供應商就是自家威鋒電子。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1463 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：威盛集團還能飆嗎？

◎封面故事：元宇宙大發威：威盛集團拚作帳

◎投資總舖師：星鏈計劃也來了？

◎台股照明燈：Q3 財報黑馬股 買誰？

◎五福臨門：物聯網的最後一哩路：低軌衛星