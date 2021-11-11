7+7春節專案來了 集檢所16日起開放訂房 可供逾2萬人

因應農曆春節大量民眾返台，除了原先防疫旅館的 10+4 檢疫方案外，指揮中心今 (11) 日再新增完整接種兩劑疫苗者的 7+7 春節專案，意即入境前 7 天入住防疫旅館或自費集中檢疫所，後 7 天居家檢疫，集檢所 16 日起開放訂房，每日收費 1500 元，預估服務量能達 2.16 萬人。

指揮中心發言人莊人祥指出，集中檢疫所專供 7+7 專案，分為六個梯次，每梯次釋出 3600 間房，總服務能量可達 21600 人，申請資格為完整接種疫苗滿 14 天。春節專案期程從 12 月 14 日開始，明年 2 月 14 日結束。

莊人祥說明，由於集中檢疫所房內空間較小，限定一人一室，無法與家人同住，無法續住、變更日期或換房，每人每天收費 1500 元，訂房後未入住也無法退款。

莊人祥表示，民眾從 16 日起，可至入境檢疫系統進行預約，確認符合資格後進行繳費，完成後取得訂房識別碼，即可訂返國機票，入境後由機場人員安排搭乘防疫計程車，送往指定的檢疫所隔離，往返交通費須自行負擔。

陳時中補充說明，因為既有的防疫旅館有本來的 14 天檢疫期及 10+4 專案，必然增加旅館的壓力與不便，下周三 (17 日) 再看大家溝通的狀況如何，不過，至少集中檢疫所可供應 1、2 萬間房的需求。

