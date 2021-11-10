勞動市場改善 9月受雇員工月增2.4萬人

鉅亨網記者王莞甯 台北 2021年11月10號18點6分

主計總處今 (10) 日公布 9 月工業及服務業薪資統計結果，全體受僱員工人數 811 萬 8000 人，較上月底增 2 萬 4000 人或 0.30%，反映國內疫情降溫，勞動市場持續改善。

主計處說明，內需經濟活動已逐漸恢復，雖尚未完全恢復到本土疫情爆發前，但就業情勢有復甦趨勢。

9 月底全體受僱員工人數月增 2 萬 4000 人或 0.30%，其中，住宿及餐飲業增加 9000 人，支援服務業增加 4000 人，而批發及零售業、教育業 (主要為補習班和幼兒園)、醫療保健及社會工作服務業均增加 3000 人。

若與去年同期相比，9 月底全體受僱員工人數年增 6000 人或 0.08%。

就前三季來看，受僱員工人數平均為 811 萬 8000 人，年增 1 萬 4000 人或 0.18%，其中，工業部門增加 0.52%，服務業部門則減 0.06%；行業別中，製造業年增 1 萬 5000 人，醫療保健及社會工作服務業增 1 萬 3000 人，惟藝術、娛樂及休閒服務業減 1 萬 1000 人。

薪資方面，9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 43,378 元，月增 0.39%，年增 1.74%，非經常性薪資 8,709 元，月減 4.37%，年增 12.87%，併計後總薪資為 52,087 元，月減 0.44%，年增 3.45%。

而前三季全體受僱員工經常性薪資平均為 43,030 元，年增 1.77%，總薪資 57095 元，年增 2.75%，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41399 元，年增 0.04%，實質總薪資 54931 元，年增 1.00%，均寫同期新高。