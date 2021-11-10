輕奢華 純粹大器｜大囍室內設計

撰文者 - DECO TV 編輯部

資料暨圖片提供 - 大囍室內設計

輕奢華 純粹大器

Chenghestudio Aesthetics

https://youtu.be/RsPJ5sCFlYw

百坪、約 16 年屋齡空間重新規劃，此案為大囍室內設計團隊第二次與屋主合作。設計之初，放大廳區使用的尺度格局，利用異材質大理石、不鏽鋼鍍鈦、鋼刷木皮、長虹玻璃等搭接處理，建構出具低調奢華質感的時尚精品宅邸。

廳區以開放方式衍生出生活品味的提升及場域的雍雅尺度，摒除時下一般介面形成可能被界定的因子，改以單純的材質、顏色、線條，整合出時尚而精緻的氛圍。天花版以弧線修樑、隱去空調設備，且維持空間原始高度，凸顯大方氣勢；自玄關起延續成為客廳主牆，其中隱藏機備櫃、二間小孩房出入口動線，維持廳區的和諧美感。

充裕的收納機能規劃在沙發造型主牆後方，立面以薄磚做為門片設計，延續 TV 主牆的精緻意象。客、餐廳以中島連續開放關係，並運用石材、鍍鈦金屬，挹注屋主喜愛的調奢華底蘊。中島設計嵌入大理石客製餐桌，搭配背牆、地板、檯面、櫃體門片的石材運用，中島下方更安排燈條光線，依循著漸進式動線的鋪陳，勾勒出每個空間分別專屬的層次感，展現大器的視覺特性。

廊道以石材、鍍鈦以及系統板材做為立面表情，延續廳區奢華意象；底端更以長條磁磚、石材形塑出造型牆面，後方則隱藏為客浴空間。設計上依循著漸進式動線的鋪陳，勾勒出每個空間分別專屬的層次感，展現大器的視覺特性。

主臥設計顛覆傳統古典非金即銀的視覺震撼，改以清淺的顏色作為背景，規劃有小客廳及梳妝區，並以弧線天花造型，表現出空間原有高度，更添優雅。衛浴空間以接縫少的磁磚為材質，好清理亦好維護。

主要考量到二個孩子未來成家的需要，所以在 2 間孩房規劃上，故設計相仿坪數與機能（套房＋衣帽間）。整體設計上將公共區域的基礎軸線以開放方式表現，與機能的安排之間產生呼應，藉由材質、顏色，更能將屋主本身雍雅不凡的品味，顯現內斂的奢華表情與富饒的生活態度。

來源：《DECO TV》11 月

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