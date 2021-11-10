電子族群疲軟 台股多空拉鋸小漲18點收17559點

美股周二全面收低，台股今 (10) 日也走勢震盪，一度摜破 17500 點關卡，連漲多日的電子族群普遍拉回，但鴻海、瑞昱等權值股仍扮演撐盤要角，終場多空拉鋸小漲 18.29 點，收在 17559.65 點，日 K 仍寫下連 4 紅，成交值 3503.4 億元。

台積電拍板日本熊本、高雄設廠，盤後也將公布 10 月營收表現，不過，今天買盤熄火，股價一路在平盤附近震盪，終場小漲收 612 元，聯電同樣呈現盤整，終場收平盤 63.1 元；聯發科持續回檔，終場跌逾 2%，收 958 元；鴻海、瑞昱、廣達、微星等電子股仍獲資金點火。

電子族群普遍回檔，今天盤面主流股不明顯，不過，資產股相對抗跌，國產通過南港開發案預算逾 158 億元，前三季獲利創 4 年同期新高，股價攻上漲停 27.5 元；其他資產股漲勢也不俗，東和亮燈漲停，國揚、南紡、中石化均在盤上表現。

關注盤面焦點個股，智崴研發體感設備飛行劇院、賽車體感設備皆搭上元宇宙話題，帶動股價衝上漲停板，達 147.5 元，為今年 4 月中旬以來新高。威盛無懼列為當沖警示股，今天股價照樣噴出漲停，達 92.5 元，同集團的宏達電越關越大尾，同步飆上漲停價 89.6 元。