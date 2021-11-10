DoorDash將以81億美元收購芬蘭同業Wolt 盤後股價飆升

據報導，美國最大餐飲外送平台 DoorDash(DASH-US) 在週二 (9 日) 宣布，將以 81 億美元的價格，收購荷蘭同業競爭對手 Wolt，預期將有助於 DoorDash 在國際市場中的擴張。

此筆收購將有助於 DoorDash 的國際業務成長，Wolt 已經將業務觸及雜貨和零售市場。在消息釋出後，DoorDash 股價在週二盤後交易中一度大漲了 24% 以上。

該公司在一份新聞稿中表示，Wolt 目前擁有約 4,000 名員工，並在 23 個國家和地區開展業務。今年 1 月，Wolt 表示平台用戶已超過 1000 萬人。

該筆交易預計將於 2022 年下半年完成。Wolt 創辦人兼執行長 Miki Kuusi 將負責國際業務 DoorDash International。

DoorDash 是居家防疫生活的受惠者之一，在防疫封鎖期間，人們被迫待在家中，因此必須依賴送餐服務。該公司表示，與 2020 年的高峰期相比，第三季的新增用戶數量有所下降，但仍遠高於 2019 年和前幾年同期水準。此外，第三季 DoorDash 總訂單量增長 47% 至 3.47 億個。

儘管防疫封鎖措施在近期有所緩解，但第三季訂單金額仍然出現成長，總訂單金額大增 44% 至 104 億美元。

數據顯示，DoorDash 第三季營收達 12.8 億美元，高於市場預期的 11.8 億美元。淨虧損 1.01 億美元，慘於較去年同期的虧損 4300 萬美元。LPS 為 30 美分，高於市場預期的 LPS 26 美分。

根據 Second Measure 的數據顯示，DoorDash 在美國餐飲外送市佔奪冠，Uber 市佔居亞軍 (22%)，GrubHub 則拿下市佔季軍 (20%)。