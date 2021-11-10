詩肯10月營收創今年次高 看Q4營收可月月攀高

連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 10 月合併營收達 2.27 億元，月增 16.76%，年增 10.49%，創今年 2 月以來新高，詩肯指出，國內消費市場已復甦，目前正值消費旺季，年底前營收月月攀升可期，看好全年表現仍有望超越去年。

詩肯指出，在五倍券振興措施上路後，國內銷售業績持續成長，同時，子公司新加坡 NOVA 隨著當地經濟復甦、供貨穩定，且同樣進入消費旺季，10 月營收也繳出成長 10% 以上的成績。

由於國內房市交易持續熱絡，加上百貨周年慶、五倍券效益持續發酵，詩肯看好，越接近年底營運可望越旺，看好 11、12 月的營收將續向上攀升，全年營運可望繼去年之後再次突破 20 億元。

另一方面詩肯甫公布第三季財報，受到疫情衝擊，單季合併營收 5.09 億元，年減 13.48%，稅後純益 4159 萬元，年減 42.5%，每股純益 (EPS)0.84 元；累計前三季合併營收 16.4 億元，年增 12.76%，稅後純益 1.73 億元，年增 39.22%，每股純益 3.58 元。

截至 10 月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠精品全台分別有 79、49 和 3 家店，合計已達 131 店，展望後市，詩肯強調，仍將持續尋找適合地點拓展複合店型。