免死金牌 傳中國最快將於11月底發放教育執照

周二 (9 日) 外媒報導指出，根據消息人士透露，中國政府計劃發出十幾張的「教育執照」，准許部分教育機構提供學生校外輔導，而持照機構仍須以非營利模式經營，但可以透過其他教育業務取得收益，相關消息最快在 11 月底前公布。

在這個利多消息刺激下，於美股掛牌好未來 (TAL-US) 股價跳漲逾 5%。而港股的新東方學校 (9901-HK) 則勁揚逾 3%，此外 A 股教育類股也紛紛上揚，傳智教育、開元教育、學大教育、科德教育、昂立教育、中公教育等個股漲幅介於 0.5%～2% 之間。

今年 7 月底中國線上教育面臨一波政策整頓風潮，當時傳出中國擬禁止學科類培訓機構上市融資，嚴禁資本化運作，將要求上市公司不得透過股票市場融資投資學科類培訓機構資產，外資不得透過合併收購、受託經營、加盟連鎖等方式入股學科類培訓機構。

而消息一出後，中國教育類股股價呈現雪崩，在美國上市的相關個股股價一天就呈現腰斬。

隨後中國宣布義務教育「雙減」政策，規定學科類培訓機構不得上市融資，且須統一登記為非營利機構，引爆教育類股下危機。不過今天的發照傳聞又讓這些中國補教業重新燃起一絲希望，一旦擁有這有限「特許」執照的公司，股價將有機會大幅反彈。

