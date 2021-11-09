美1兆美元基建案 PG&E可望撐過坎普大火 起死回生

獨立研究服務機構 CreditSights 週一發布報告指出，美國國會上週五通過約莫 1 兆美元的基礎建設案，由於該法案聚焦加強國家電力網，因此陷入困境的加州電力巨擘 Pacific Gas & Electric 可望大大受惠該法案。

CreditSights 美國投資級信貸共同主管 Andrew DeVries 所領導的團隊報告指出，該基建案分配約莫 250 億美元用於輸電與配電系統，重點是「打造新產能和提高可靠性」。

「令我們訝異的是，有一項規定竟然討論不多，那就是關於預防停電和增強電網對『破壞性事件』的彈性，而提撥的 50 億美元準備金。破壞性事件定義為電網運行中斷、預防性關閉的事件，或由於極端天氣、森林大火或自然災害而無法安全運行的事件。」

加州最大電力供應商 PG&E (PCG-US) 於 2019 年破產，這是約莫 20 年來第二次破產，其因是該公司設備於 2018 年引發坎普野火 (Camp Fire)，不僅造成 85 人不幸身亡，火勢甚至燒毀天堂鎮 (Paradise) 超過 1.8 萬棟建築物，災後留下來的居民約剩一成。

該公司去年甫脫離第 11 章破產保護，但負債比以前更多，同時也疲於支付接近 135 億美元的火災受害者基金索賠。創建該基金是 PG&E 退出破產計畫的其中一環。

PG&E 今年 7 月概述了未來幾年在野火高風險地區掩埋 10000 英哩電力線的計畫，但最近該公司設備也被懷疑與今年加州大規模的迪克西大火 (Dixie Fire) 有關，這是加州有史以來第二次大規模火災。

PG&E 週一小跌 0.34%，根據 BondCliq 的數據，其 2050 年 8 月到期的 3.5% 票息 BBB - 級公司債券也面臨溫和的拋售壓力。同日道指、S&P 500 和那斯達克指數均往創紀錄領域再推進一些。

PG&E 發言人表示，公司樂見基建案的通過，包括提議用於與極端天氣相關的電網彈性改善，而到 2026 年撥備的 50 億美元。聲明還指出，該法案可望「降低顧客對地下資源、電網加固、微電網施作、減少燃料和其他緩解大型野火措施相關的投資成本。」

另外，該法案包括約莫價值 75 億美元的資金，用以建立全美 50 萬處以上的電動汽車充電網絡，以及為低排放量車輛預留了資金。因此，電動車充電類股大漲，包括 ChargePoint (CHPT-US) 週一飆漲 11.79%，以及 Evgo Inc (EVGO-US)、Workhorse Group (WKHS-US)、Blink Charging (BLNK-US) 以及 Lucid Group (LCID-US) 等週一均紮實收高。