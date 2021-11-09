社區社群媒體平台Nextdoor借殼上市 首日大漲17%

社區型社群媒體平台 Nextdoor 周一（8 日）與特殊目的收購公司 (SPAC) Khosla Ventures acquisition Co. II 合併上市後，第一個小時一度飆漲 40%，盤中一度暫停交易，終場上漲 17%。

Nextdoor(KIND-US) 周一終場報每股 13.01 美元，盤後續揚 4.15%。

這筆 SPAC 交易對 Nextdoor 估值為 43 億美元，PitchBook 數據顯示，該公司在 2019 年 9 月的估值為 22 億美元。

Nextdoor 的用戶在疫情期間不斷擴大，因為民眾透過新的方式與社區住戶聯繫，該社群平台在 2021 年擁有 6,300 萬用戶，高於 2019 年的 4,800 萬。

Nextdoor 的競爭對手之一是臉書 (FB-US)，其功能與臉書類似，用戶能在平台上發布動態與社區內的居民互動，還有類似臉書商品買賣平台 Marketplace 的功能。臉書目前在加拿大測試一種類似 Nextdoor 的服務，名為「Neighborhoods」，預計很快會在美國推出。

此外，Nextdoor 與臉書一樣，都在努力改善仇恨言論，Nextdoor 執行長 Sarah Friar 說， Nextdoor 正在採取措施讓網站變得更友善，包括設置友善提醒，提醒用戶他們的貼文可能會受到審核。

Nextdoor 的營收來自廣告與贊助內容，該公司表示，去年營收達到 1.23 億美元，預估 2021 年將成長 47%、2022 年成長 40%。然而 Nextdoor 目前尚未獲利，預估今年將虧損 1.01 億美元，到 2022 年仍將處於虧損狀態。

Nextdoor 最近在海外的成長速度超過美國， Friar 表示，該公司計畫趁此態勢繼續發展，並認為 2022 年是開始拓展業務的一年。