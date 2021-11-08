台股放量走高站上17400點 外資續敲進 三大法人買超85.9億元

航海王、鋼鐵人今 (8) 日重回買盤焦點，帶動台股翻紅，半導體族群也由聯發科、聯電領軍走強，終場指數上漲 118 點，收全場最高 17415 點，為近 2 個月新高，成交值放大至 3736.48 億元，三大法人同站買方，合計買超 85.9 億元。

觀察法人資金變動情形，外資上周五回頭買超 265 億元後，今天加碼敲進 67.51 億元；投信也買超 5.13 億元；自營商買超 13.26 億元，三大法人合計買超 85.9 億元。

聯發科傳出 11 月正式調漲晶片價格，4G 漲幅最多達 15%，優於外資預估，激勵股價勁揚逾 4%，最高來到 983 元；聯電同步大漲逾 3%，成功奪回季線，終場 62.5 元；台積電則在平盤附近整理，終場收小紅驚險守住 600 元關卡；不過，鴻海、國巨、台達電等電子權值股均下挫約 1%。

由於長榮第三季獲利大爆發，每股純益 15.15 元，單季賺贏上半年，激勵股價大漲 8%，終場收 124 元，站回季線之上，陽明更亮燈漲停，達 118 元，萬海也放量大漲 6%；此外，市場買盤看好空運市場復甦，積極卡位航空雙雄，華航大漲 7% 站回 20 元關卡，長榮航同步漲逾 8%。運輸類股指數終場噴漲 7%，成交金額比重約占大盤 26%。

歷經數周的困難協商，美國眾議院上周通過 1.2 兆美元的基礎建設支出案，將用於公路、橋樑、公共運輸等，帶動台股鋼鐵族群表現，鋼鐵類股指數大漲逾 4%，為盤面多頭指標，大成鋼、威致、彰源等均攻上漲停板，中鋼也勁揚近 4%，成功收復月線，燁輝、春雨、春源、中鴻等多檔強漲逾半根停板。

高價股今天普遍遭到調節，股王矽力 - KY 大跌逾半根停板，收 4700 元；AES-KY 摜壓至跌停，收 1170 元；力旺、世芯 - KY、緯穎等也都下挫 2-3%；亞德客 - KY 遭多家外資下調目標價，今天股價重摔逾 7%，跌破 800 元關卡。不過，大立光逆勢上漲逾 2%，站穩 2000 元之上，祥碩同步上漲近 2%。