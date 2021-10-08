華新麗華成功發行首檔無擔保普通公司債

華新麗華於今日 (10 月 8 日) 發行其首檔無擔保普通公司債，本檔債券發行條件為 5 年期，票面利率 0.70%，發行金額為新台幣 75 億元，由今年獲《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia）評選為台灣「最佳債券發行機構」的凱基證券擔任本檔債券之主辦承銷商，華南銀行、彰化銀行及群益金鼎證券則擔任協辦承銷商，華新麗華此檔無擔保公司債為今年信用評等 twA - 中發行量最大的一檔，且為該公司首次發行無擔保公司債，顯見發行人穩健的信用體質獲得投資人的青睞，亦象徵該公司在臺灣資本市場邁出重要里程碑。

華新麗華本檔債券之募集主要是配合其業務成長的資金需求，由於目前國內利率處於歷史相對低檔，此時發行無擔保普通公司債，可鎖定中長期資金成本、減少利率變動風險以強化財務結構，有助於發行人資金調度穩定性，進而提升未來資金調度彈性，降低景氣循環對發行人籌資及理財活動之衝擊。

華新麗華股份有限公司創立於 1966 年，目前已是大中華區電線電纜及不銹鋼產業領導廠商，並成功跨足商貿地產、資源與科技產業投資的國際化企業。華新麗華專注本業經營，聚焦深耕核心事業，近年來更秉持精益求精的信念，積極致力於基礎材料研發與科技應用，促進產品升級與擴大產業應用市場。此外，由於全球經濟展望熱絡，電線電纜與不銹鋼事業銷量與獲利皆有成長，加上印尼鎳生鐵產線逐步量產，截至今年上半年該公司合併稅後純益達新台幣 54.71 億元，較去年同期成長逾 83%，表現十分亮眼。