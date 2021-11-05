泰昇-KY前三季賺逾半股本 看好Q4旺季消費力增強

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 公布最新財報，前三季稅後純益 2.02 億元，年減 28.92%，每股純益 5.14 元，泰昇 - KY 主管指出，今年以來獲利衰退，主要是越南受限疫情封城，造成消費市場萎縮且生產成本增加，看好第四季解封後的正常生產及消費力回升。

泰昇 - KY 第三季營收 3.71 億元，毛利率 31.56%，季增 0.11 個百分點，年減 3.18 個百分點，單季稅後純益 5306 萬元，季減 9.1%，年減 40.38%，每股純益為 1.35 元。

泰昇 - KY 前三季營收 12.41 億元，毛利率 32.96%，年減 3.14 個百分點，稅後純益為 2.02 億元，年減 28.92%，每股純益 5.14 元

泰昇主管指出，主要市場越南第三季都處於封城狀態，對物流配送及消費市場造成較大衝擊；且越南廠須依當地政府規定進行三就地生產，增加相關成本，造成公司第三季獲利較上季及去年同期下滑。

泰昇主管表示，10 月初越南政府已大幅解封，越南廠也解除三就地恢復正常生產，市場最壞的情況已過，消費力道逐漸復甦，公司營收已連 3 個月月增長，加上 8 月正式調漲產品價格，對公司毛利率及獲利皆有正面效益，獲利可望恢復正常水準。