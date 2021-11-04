中壽創新思維 開啟後疫時代志工新模式

之前三級警戒期間，許多實體志工活動只能停辦，社福機構大受影響，中國人壽 (2823-TW) 主動聯繫社福團體，以創新思維，跳脫原有框架，共同討論發展出能在線上或居家進行，不需接觸也能服務的創新線上志工模式，自三級警戒期間推出以來，受到中壽同仁熱烈迴響，場場報名都秒殺爆滿，短短一個多月就有超過 500 人次的同仁，完成超過 2,000 小時的線上志工服務時數，滿足了同仁與社會共好的心意，也展現出中壽快速應變的創業家精神。

中壽長期投入社會參與，自 2012 年成立「愛就 GO 志工團」以來，與超過 12 家機構合作，中壽同仁迄今已累積投入逾 15 萬小時志工服務，總經理黃淑芬指出，疫情帶來了改變，卻澆不熄中壽同仁們的熱情，只要跳脫框架，換個方式也能付出我們的關懷。中壽主動聯繫並與社福機構協同合作，討論歸納出有些行政服務，是可以在線上或居家完成的，如利用手機進行書籍掃描提供給視障者閱讀的線上書籍，或是以視訊說故事方式，陪伴偏鄉或弱勢孩子，都能發展成線上志工，且能兼顧防疫需求，社福機構也都讚賞這樣的創新模式，有助於改善疫情當下志工人力不足的衝擊與負擔。

台北市視障家長協會表示，志工雖無法親自到場，但能以線上方式參與及協助是很重要的支持，感謝中壽志工願意陪北視家協挑戰居家掃描，為視障者開拓閱讀資源，讓閱讀力陪伴視障者度過疫情。

中壽目前已與五家社福團體 / 機構合作線上及非實體接觸志工服務活動，許多中壽同仁紛紛表示，平時都會參與公司的志工活動，疫情期間，工作模式與溝通發生了大規模翻轉。志工服務也產生改變，看到公司創新的志工模式，覺得愛與關懷不限形式，立馬報名參加。參與摺紙志工活動，將愛心透過一個個作品傳遞，在完成的當下，內心充滿了正能量，在嚴峻疫情下更顯珍貴，非常高興能參加這次意義非凡的志工活動。

因應疫情，中壽也特別為今年的暑期實習生安排線上志工活動，以遠距視訊說故事及導讀的方式，陪伴弱勢小朋友，由於實習生採分流上班，所以先以視訊會議討論及分工，事先彩排好幾次、測試設備的穩定度，就為了給孩子們一個難忘的回憶。有些實習生過往沒有志工活動經驗，難免比較緊張，所幸活動開始後，看到孩子們專注聆聽故事時臉上的笑容、真誠的互動回應，透過螢幕仍能感受到彼此交流的那份溫度，先前的緊張一掃而空，轉化為助人帶來的喜悅。

中壽將持續與社福團體 / 機構合作，提供志工假及每月定期志工訊息予同仁自由選擇參與，鼓勵同仁藉由關懷、陪伴、環境永續等志工活動培養同理心，回到工作崗位上，提供以客戶為中心的優質服務。