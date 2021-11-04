國壽首創數位團險平台解決三大痛點 拚市占率25%

看準企業人資保團險時有「投保流程耗時長」等 3 大痛點，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽今 (4) 日舉行線上記者會宣布，推出業界首創「groupins+ 國泰團險數位家」，高度整合企業團險各項商品與服務，讓企業用戶可以透過平台快速掌握完整團險資訊、3 分鐘線上取得客製化報價，國壽目標透過此平台，中長期市占率可達 20-25%。

國壽總經理劉上旗表示，根據勞動部資料可以看到，近年 5 人以上的企業家數與員工人數持續成長，總投保員工人數已達近千萬人，然而 2020 年台灣團險保費卻佔整體壽險保費收入 1% 不到，平均每年成長 2.4%，顯示團體保險市場仍有大幅成長空間。

談到團保市場現況，國壽資深副總吳俊宏說明，企業想投保團險，必須為 5 人以上公司行號或企業，截至今 (2021) 年 9 月，全市場的團險保費規模為 220 億元；目前 5-49 人企業家數約 23 萬、50 人以上企業家數 2.4 萬，國壽目前團險市占率約 20%，為市占率第二名，僅次於南山人壽。

吳俊宏進一步指出，國壽在 2020 年推出團險 B2B 系統，發現企業客戶對團險數位接受程度很高，B2B 系統交易佔率高達 78%，且售後數位服務皆有正面回饋。

劉上旗表示，國泰人壽觀察到中小企業、新創公司於團險投保高度依賴人員服務，導致投保流程耗時長、商品選擇少、彈性低等 3 大痛點，因此推出「groupins+ 國泰團險數位家」，建立如同電商般的購物模式，大幅提升團險投保效率。

有關「groupins+ 國泰團險數位家」平台，主要提供自行選擇商品、場景分類套餐與互動填答三種方式，企業人資可以透過平台的 12 種多元主題式場景，並依照實際需求增減與調整保障內容。

平台也為新手人資設計「互動填答」機制，只需 1 分鐘分析保障需求，即可獲取最佳推薦方案。若在平台操作過程中遇到任何問題，還可直接線上預約團險顧問進行諮詢，同時團險顧問亦可協助線下送件要保書並完成投保。

吳俊宏舉例，過去投保團險，業務員大多是提供固定的套裝、和保費，但如果企業想要自行組合客製化保障內容，業務員就必須再調整內容、重新報價，光是要等待新的報價可能就需來回耗時 2-3 天，但現在透過平台，便可即時客製化投保。同時，在售後服務方面，包括企業員工增減投保需求、或有員工改名，都可以直接在平台快速處理。

劉上旗表示，國壽積極數位轉型，繼 10 月 14 日獲金管會核准，成為保險業第一家開辦視訊遠距投保業務的人壽業者後，今日再度推出業界首創「groupins+ 國泰團險數位家」。國泰能在短時間創造業界第一個彈性自組的數位團險平台，除了花費大量時間調研、掌握用戶實際需求之外，主要是透過建置完善的中台微服務架構，支援數位場景及應用發展，以數據打造客戶專屬性，過去團險 B2B 系統花費一年餘才完成開發，這次「groupins+」只花 8 個月就從無到有於市場上推出，都是集團積極數位化帶來的成果。