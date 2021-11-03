「高股息ETF」怎麼選？0056、00878超完整比較！

自從 元大高股息 (0056) 公布 10/22 每股將配息 1.8 元時，投資人為之瘋狂，ETF 規模來到 1,004 億台幣。但市場上可不只有一檔高股息 ETF，國泰永續高股息 (00878) 也是近一年大家的討論對象。但這兩檔 ETF 的差別是什麼？

如果你想要開始「存股」，並考慮以「長期領股息」為目標，這篇幫您分析比較這兩檔 ETF。

一、成分股篩選規則不同：一個著重過去配息、一個著重未來配息

元大高股息 (0056) 與 國泰永續高股息 (00878) 雖然都掛著高股息的名稱，但兩者篩選「高股息股票」的定義不同。

1. 元大高股息 (0056-TW) ：主要從台灣 50、中型 100 指數這 150 檔標的中，「未來一年的預測現金股利殖利率」前 30 檔作為成分股。其中，未來殖利率預測則是根據湯森路透資訊庫分析師的預測做為參考。

2. 國泰永續高股息 (00878-TW)：是從 MSCI 台灣指數成分股中，篩選出符合 MSCI ESG 評級分數高，且主要以「過去三年平均年化殖利率」的前 30 檔作為成分股。

這樣講可能無法了解，接下來我們來看 元大高股息 (0056-TW) 與 國泰永續高股息(00878-TW) 的成分股有哪些。

二、兩檔高股息 ETF，最新成分股有哪些？

先來看 元大高股息 (0056)，從下表可以發現持股比例最高的前兩名：長榮 (2603-TW)、友達 (2409-TW) 過去的配息不穩定。為什麼今年 6 月這兩檔股票會被納入成分股？

這是因為 元大高股息 (0056) 選股著重在「未來一年預估殖利率」，根據元大投信說法，這樣的選股方式是考量到若採用歷史配息紀錄，可能不及反應個股獲利和股利的爆發力。

長榮 (2603-TW) 去年每股盈餘(EPS) 賺 5.06 元，隔年 2021 年每股配息 2.486 元，今年上半年賺 15.02 元，根據長榮 (2603-TW) 過去配息軌跡，其實不難理解為什麼會被納為成分股，友達(2409-TW) 也是同樣的道理。

國泰永續高股息 (00878) 成分股篩選，除了要用 ESG 評分篩過一輪外，還要看過去三年的配息狀態，算是滿嚴格的篩選方式，因此它的金融股也比 元大高股息 (0056) 多。

三、定期定額模擬試算

既然要以「長期領股息」為目標，先來看這兩檔 ETF 的配息狀況。元大高股息 (0056) 近 10 年都有配息，平均每年配 1.3 元，國泰永續高股息 (00878) 剛成立一年，近 4 季共配 0.75 元。

好，接下來是根據元大高股息 (0056)、國泰永續高股息 (00878) 公布的配息及股價試算，先說！這邊文章沒有推薦股票的意圖，投資人要根據自己的投資目的、財務狀況及風險承受度，自己判斷要不要投資，下面試算也是參考，並不保證一定是這樣。

【定期定額試算 情境設定】

元大高股息 (0056) 近一年平均股價為 33.4 元、近十年平均每年配息 1.3 元；國泰永續高股息 (00878) 近一年平均股價為 18 元，近一年領到的股利為 0.75 元。

假設小鯨與小牛每人每月都可以拿出 5,000 元定期定額投資，而且每年領到股利再投入，如果平均買進股價與股利不變的情況下，小鯨選擇存元大高股息 (0056)、小牛選擇存國泰永續高股息 (00878)，持有 10 年試算結果如下：

小鯨定期定額存元大高股息 (0056)，第十年開始每年可以拿 2.4 萬股利；小牛定期定額存國泰永續高股息 (00878)，第十年開始每年可以拿 2.6 萬股利。

四、如果想定期定額存 ETF，可以怎麼做？

以下操作以定期定額存元大高股息 (0056) 為例：

1. 搜尋「豐存股」存股平台，並登入永豐金證券帳號密碼→ 點我

2. 點擊 ETF，選擇你要存的標的

3. 設定每月定期定額金額、扣款日期，然後送出

4. 勾選同意上述事項後，點擊確認申購，看到「已收到定期申購委託約定」，代表設定成功，最後要記得確認交割銀行帳戶有沒有 5,000 元喔！

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