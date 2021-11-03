Netflix手遊上線 訂閱用戶可免費暢玩

Netflix手遊上線 訂閱用戶可免費暢玩(圖片：AFP)
Netflix手遊上線 訂閱用戶可免費暢玩(圖片：AFP)

Netflix(NFLX-US) 周二（2 日）宣布推出《怪奇物語 1984》在內五款手遊，希望在激烈激烈下留住使用者，目前 Android 用戶可在 Google Play 下載且訂閱用戶可免費遊玩，但目前遊戲仍未在 iOS 上推出，蘋果手機用戶需再等等。

Netflix 新推出的五款首由分別為《怪奇物語 1984》、《怪奇物語 3：遊戲》、《Shooting Hoops》、《Card Blast》、《Teeter Up〉

Netflix 推出旗下熱門 IP〈怪奇物語：1984〉手遊。(圖片來源：Google Play)
Netflix 推出旗下熱門 IP〈怪奇物語：1984〉手遊。(圖片來源：Google Play)

Netflix 表示，訂閱用戶可免費暢玩這些遊戲，不會收取額外費用或需要在遊戲內購買內容。隨著手遊如願上線，也意味著 Netflix 正透過各種方式留住用戶。

Netflix 推出的〈怪奇物語 3：遊戲〉手遊。（圖片來源：Google Play）
Netflix 推出的〈怪奇物語 3：遊戲〉手遊。（圖片來源：Google Play）

Netflix 在 7 月宣布進軍遊戲領域，因該公司經歷多年快速的擴張、去年居家防疫推升成長，加上面臨 Disney + 與 HBO Max 等其他串流媒體競爭，新用戶數量正急遽放緩。

因此 Netflix 一直絞盡腦汁突破現有業務，找到新商機留住並吸引更多用戶，該公司在今年夏天時，Netflix 挖角曾在美商藝電（EA）(EA-US) 和臉書擔任遊戲內容開發主管的 Mike Verdu ，擔任遊戲開發副總。

雖然 Netflix 把遊戲遊戲當作獨立產品打造，但高層希望受歡迎的角色或遊戲能對未來的影片內容決策帶來助益，例如某角色在遊戲出現中的頻率更高，或某款遊戲表現較好，便能加強推動該角色或遊戲影集推薦。

Netflix 營運長 Greg Peters 曾表示，也許 Netflix 未來會推出遊戲衍生的影集或電影。

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