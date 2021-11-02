〈貴金屬盤後〉Fed會議、非農報告在即 黃金小漲 仍未攻克1800美元關卡

週一 (1 日) 交易，黃金期貨價格收高，但仍低於關鍵的 1800 美元水準，係因投資者衡量美國製造業最新數據，並等待本週 Fed 會議和每月非農就業數據的公布。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 每月報告指出：「通膨持續令央行官員擔憂，因為供應鏈問題持續存在，且能源價格高昂，使消費者物價上漲的時間可能比之前想像得還要久。」

在這種背景下，「Fed 似乎會在本週會議上宣布開始削減購債規模，如此一來就會支撐美元，並讓黃金承壓，因為這兩種資產呈反向關係。」

Fed 本週將召開為期 2 日的會議，定於週三做出貨幣政策決議。

Sevens Report Research 週一時事通訊中寫道，「目前黃金市場要觀察的 2 大水準依舊是 1725 美元的支撐點，以及 1835 美元的阻力點，在突破這兩者其中之一前，黃金將保持橫盤交易區間。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 11.90 美元或 0.7%，收每盎司 1795.80 美元，盤中高點達 1797.50 美元。

基於交易最活躍的黃金期貨價格，上週下跌 0.7%，但 10 月上漲了 1.5%，為 7 月迄今最大單月漲幅。

12 月交割的白銀期貨價格上漲 12 美分或 0.5%，收每盎司 24.073 美元。

白銀期貨價格 10 月上漲 8.6%，為 5 個月來首次月度收高，但上週白銀期貨價格下跌約 2.1%。

由於上週美元上漲，令美元計價的黃金承壓。ICE 美元指數週一下降 0.1%。

美國最新經濟數據公布後，助長了週一黃金漲勢。ISM 美國製造業活動指數 10 月自前月的 61.1% 下降至 60.8%。另外，備受注目的非農就業報告將於週五發布。

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