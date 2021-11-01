日盛金除權息倒數 富邦金購入價格將調整

日盛金 (5820-TW) 本周五 (11 月 5 日) 將除權、息，當日亦為富邦金 (2881-TW) 及日盛金的股東臨時會，預計屆時將審議雙方合併議案，富邦金表示，在此之後，富邦金控將調整為以每股不超過新台幣 12.41 元除權息後價格購入，且將以現金為對價，而非以富邦金控股票進行換股。

富邦金目前持續自公開市場以每股不超過新台幣 13 元含權息的價格買進日盛金控普通股，但是在日盛金 10 月 22 日公告的配股配息資料及除權、除息交易日 11 月 5 日後，富邦金控將調整為以每股不超過新台幣 12.41 元除權息後的價格購入。

富邦金表示，11 月 5 日也是雙方股東臨時會，在審議合併案後，後續雙方將向主管機關提出合併申請，持續推進金金併進程。

後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為對價，依照預定地合併時程，合併基準日亦將以每股新台幣 12.41 元除權息後的價格取得日盛金控仍留流通在外地剩餘全數股票，而非以富邦金控股票進行換股，提醒仍持有日盛金控股票的投資人留意。

富邦金強調，合併時程將取決於富邦金與日盛金申請情形與主管機關核准而定。此外，日盛金控股東於公開市場出售日盛金控普通股股權，或選擇參加後續合併所可能產生的相關稅賦也不相同，建議日盛金控股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。